Sin ratificar, nombramiento de la directora de Casa Hogar Karla Padilla

Tras el cese de la anterior responsable, se tiene por ahora un proceso para la aceptación de la nueva directora por parte de los jóvenes.



Rodríguez Pacheco enfatizó que este cargo no se ha formalizado, ya que se encuentran en un periodo de observación de la empatía entre la directora y los jóvenes albergados.



“La idea es dejar a Sofía encargada para ver cómo empieza a entablar la relación con los niños, es muy importante que exista un canal efectivo de comunicación”.



Teníamos que acercarlos poco a poco porque estaban muy renuentes a que llegara alguien nuevo. Ya han ido construyendo una relación lentamente”, dijo.



La presidenta agregó que con la salida de la subdirectora, ahora buscan un varón con especialidad en el campo de la psicología para que junto a la directora, formen una figura familiar al interior de la Casa Hogar.



Dicho perfil ayudaría a fortalecer esa área siendo que además, con la salida del psicólogo por el caso de Guadalupe Álvarez “los niños resintieron mucho ese tema, pero hoy en día ya tenemos también dos psicólogas contratadas”.



“Hoy en día los niños siguen con algunos problemas, la verdad que aún no asimilan el proceso”, dijo Rodríguez, asegurando que el caso se tratará con discreción en todo momento dado que los jóvenes tienen relación con personas externas a la institución, quienes con comentarios los han puesto en situación de vulnerabilidad.



“Es parte de un proceso y nosotros esperamos seguirlos apoyando y lograr cambiar esta situación”, expresó.



