​Sin renegociación, TLC sigue siendo ley comercial entre México y EU: Guajardo

El secretario de Economía dijo que una vez que Estados Unidos notifique a México su intención de renegociar, pasarán 90 días para que inicie el diálogo entre ambos países



Dijo que una vez que Estados Unidos notifique a México de su intención de renegociar, pasarán 90 días para que inicien las conversaciones.



Agregó que la nueva relación entre México y Estados Unidos, debe ser vista como un reto comercial que nos va a obligar a reinventarnos.



Durante su participación en la reunión plenaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, expresó que el diálogo entre México y Estados Unidos para esa negociación deberá ser con base en tres pilares.



El primero, dijo, que no será posible que el gobierno mexicano inicie negociaciones con la aceptación de que sólo México ha ganado con el TLCAN.



Como segundo punto, el funcionario refirió que es evidente que hay áreas del acuerdo que deben ser modernizadas para beneficiar a los tres países que lo integran, como el comercio electrónico, que hoy tiene relevancia fundamental para avanzar en el intercambio internacional, las telecomunicaciones, o la integración energética de América del Norte.



El tercer punto, dijo, implica que la negociación deberá inspirarse en cómo mejorar el acuerdo para los tres, "con base en una ecuación ganar-ganar-ganar".



Guajardo Villarreal afirmó que ello implica no adoptar influencias que el tiempo demostró que no funcionan, como la imposición de aranceles. Imponer aranceles y cuotas en restricción al comercio es parte de lo que vivió el mundo en la década de los 70 y se demostró que no es la solución al desarrollo, crecimiento y competitividad", subrayó. El secretario de Economía dijo a los senadores priistas que en la mesa de negociación "se hará siempre teniendo en cuenta lo que tenemos que traer de regreso para la aprobación de este Senado.



Señaló en ese sentido que la realidad pluripartidista en el Senado, "nos garantiza que el producto que traigamos de regreso, tiene que ser un producto con base en el interés nacional. De no lograrse, no habrá acuerdo aprobado en el contexto mexicano".



Finalmente, Guajardo Villarreal expuso que el trabajo conjunto será "sumamente necesario para los días que vendrán en este proceso".



