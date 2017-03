Sin reparar, inmueble dañado por robo Alejandro Castañeda

El presidente municipal, Juan Antonio Herrera, comentó en entrevista para Imagen que la empresa banquera no ha manifestado su intención de reponer el cajero que estaba ubicado en la primera planta de la presidencia municipal.



El edil apuntó que no ha tenido pláticas con los titulares del banco para ver la posibilidad de que la cabecera municipal vuelva a tener un cajero.



Mientras se decide la disposición del banco el sitio se mantiene como el día en que fue removido el cajero, con la puerta colapsada, así como las estructuras metálicas y escombro.



El pasado 15 de febrero se registró el robo al cajero electrónico; a punta de un cincel y con ayuda de un soplete los asaltantes lograron desprender el cajero, para sacar el dinero. Desde entonces no han sido reparados los daños causados al inmueble.



