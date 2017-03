Sin resolverse, 49 demandas laborales Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Sin embargo, el municipio enfrenta 49 demandas laborales heredadas de administracions anteriores, pues se trata de procesos que pueden llevar varios años.



Pese a que se busca disminuir la nómina del gobierno local, el responsable de la Unidad Jurídica de la Jefatura de Gabinete, Juan Frausto Cruz, consideró que sería difícil dar de baja a cientos de trabajadores porque puede crearse un conflicto grave.



Explicó que a fin de evitar en lo posible demandas por despido injustificado, han tomado medidas en la administración, como la conciliación con los trabajadores con quienes se determinó terminar la relación laboral.



Las bajas que se concretaron se aplicaron en los diferentes departamentos, principalmente en áreas que tienen cantidades importantes de nómina como Obras Públicas, Limpia, Alumbrado Público, entre otros.



Ejemplificó a que a diferencia de estos departamentos, hay instancias como la que representa que tiene cuatro empleados solamente y en las que no se han aplicado recortes.



Frausto Cruz dijo que los términos de contrato se aplican a finales de mes, de acuerdo con la programación que presenta la Coordinación de Recursos Humanos.



mespino@imagenzac.com.mx En lo que va de la administración se concluyó el contrato de 43 personas y al momento, no se han interpuesto nuevas demandas laborales en contra del municipio.Sin embargo, el municipio enfrenta 49 demandas laborales heredadas de administracions anteriores, pues se trata de procesos que pueden llevar varios años.Pese a que se busca disminuir la nómina del gobierno local, el responsable de la Unidad Jurídica de la Jefatura de Gabinete, Juan Frausto Cruz, consideró que sería difícil dar de baja a cientos de trabajadores porque puede crearse un conflicto grave.Explicó que a fin de evitar en lo posible demandas por despido injustificado, han tomado medidas en la administración, como la conciliación con los trabajadores con quienes se determinó terminar la relación laboral.Las bajas que se concretaron se aplicaron en los diferentes departamentos, principalmente en áreas que tienen cantidades importantes de nómina como Obras Públicas, Limpia, Alumbrado Público, entre otros.Ejemplificó a que a diferencia de estos departamentos, hay instancias como la que representa que tiene cuatro empleados solamente y en las que no se han aplicado recortes.Frausto Cruz dijo que los términos de contrato se aplican a finales de mes, de acuerdo con la programación que presenta la Coordinación de Recursos Humanos. Agregar a favoritos demandas laborales

juan frausto cruz

fresnillo

conciliación