Sin respuesta, las peticiones de transportistas en Jalpa Rocío Ramírez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Rocío Ramírez)



Los integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores Operarios de Maquinaria Pesada, Similares y Conexos, acusaron a la de la empresa constructora Rivera & Rivera de no darles óptimas condiciones laborales.



Por ello, desde el pasado martes pararon las labores realizadas en el tramo mencionado.



Los inconformes manifestaron que, desde hace aproximadamente 3 semanas, comenzaron a trabajar en el tramo mencionado con horarios de hasta 12 horas, y las horas extras no se les pagan como es debido, adicional a ello, carecen de seguridad social.



Aseguraron que no retomarán los trabajos hasta que se vean cubiertas sus demandas; pues algunos de los 15 trabajadores que están en paro, tienen más de 10 años laborando, sin lograr que se les afilie al IMSS.



Hasta el momento y pese a que no han retomado las actividades, la dirección de la empresa no ha tenido acercamiento con los obreros.



La obra inició por principios de mayo de 2016 y debió concluir el pasado 31 de diciembre, sin embargo la empresa que se encargaba de las obras, no pudo con la misma, por ello se cambió a la empresa Rivera & Rivera.



De acuerdo al balance de obras carreteras del SCT, en el estado, la modernización de la carretera Jalpa-Aguascalientes inició el 15 de Marzo de 2015 y habrá de concluir el 3 de Noviembre del 2020 y se invertirán en total 607.11 millones de pesos.



estado@imagenzac.com.mx JALPA.- A más 48 horas de haber parado las obras de ampliación de la carretera Jalpa- Calvillo, los transportistas no han recibido respuesta por parte de la empresa contratista.Los integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores Operarios de Maquinaria Pesada, Similares y Conexos, acusaron a la de la empresa constructora Rivera & Rivera de no darles óptimas condiciones laborales.Por ello, desde el pasado martes pararon las labores realizadas en el tramo mencionado.Los inconformes manifestaron que, desde hace aproximadamente 3 semanas, comenzaron a trabajar en el tramo mencionado con horarios de hasta 12 horas, y las horas extras no se les pagan como es debido, adicional a ello, carecen de seguridad social.Aseguraron que no retomarán los trabajos hasta que se vean cubiertas sus demandas; pues algunos de los 15 trabajadores que están en paro, tienen más de 10 años laborando, sin lograr que se les afilie al IMSS.Hasta el momento y pese a que no han retomado las actividades, la dirección de la empresa no ha tenido acercamiento con los obreros.La obra inició por principios de mayo de 2016 y debió concluir el pasado 31 de diciembre, sin embargo la empresa que se encargaba de las obras, no pudo con la misma, por ello se cambió a la empresa Rivera & Rivera.De acuerdo al balance de obras carreteras del SCT, en el estado, la modernización de la carretera Jalpa-Aguascalientes inició el 15 de Marzo de 2015 y habrá de concluir el 3 de Noviembre del 2020 y se invertirán en total 607.11 millones de pesos. Agregar a favoritos jalpa

transportistas

obra

ampliación

queja