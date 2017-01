Sin señales de vida, en hotel sepultado por alud en Italia AP

La última vez que los socorristas reportaron oír voces dentro del Hotel Rigopiano fue el viernes, cuando cuatro niños y cinco adultos fueron hallados con vida en pequeños espacios donde había suficiente aire para respirar.



Entre los sobrevivientes estaban Vincenzo Forti y Giorgia Galassi, pareja que con otra mujer sobrevivió en un espacio donde una viga partió un sofá. Comieron hielo sucio para mantenerse hidratados, dijo un amigo de la pareja el domingo a reporteros en el hospital Pescara.



Forti, quien tiene veintitantos años, "ahora se da cuenta de que es un sobreviviente milagroso.



Considerando donde estaba él, en un espacio de un metro cuadrado, congelándose, sin luces, con un sofá roto, una viga partiéndola", dijo el amigo, Luigi Valiante.



Se ha confirmado la muerte de cinco personas debido a la avalancha que cayó sobre el hotel el miércoles por la noche. El domingo los huéspedes esperaban que una barredora de nieve despejara el camino para poder evacuar la instalación.



También el domingo se aumentó la cantidad de presuntos atrapados dentro del hotel, de 23 a 24, dijeron funcionarios. Uno de los sobrevivientes rescatados avisó a las autoridades sobre un empleado senegalés del hotel, que no había sido incluido en las listas previas.



Rescatistas dijeron a reporteros el domingo que han detectado otras áreas con aire dentro de los escombros del hotel, pero que todavía no han podido llegar a todas ellas.



El equipo que los socorristas piden, como grúas, no ha podido llegar debido a que las carreteras montañosas hacia la zona están inhabilitadas.



Cerca de 60 personas han estado usando palas y sus manos para excavar la nieve.



