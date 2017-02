Sin ubicar 23 mil 16 pruebas de VIH falsas en Veracruz: Cofepris Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El titular de la Cofepris, Julio Sánchez, dijo además que detectaron un medicamento falso de Avastin, podría haber otros 20; estiman más de 16.8 toneladas de medicinas caducas Para ser muy claro, tenemos hoy en día 23 mil 16 pruebas de VIH falsas que estuvieron distribuidas desde (el año) 2011. No sabemos dónde están. Estamos trabajando de manera concreta con el estado de Veracruz para poder localizarlas. La Cofepris lanzó una alerta a todos los sistemas sanitarios del país para efecto de poder ubicarlas”, señaló Sánchez y Tépoz en entrevista radiofónica.

Las indagatorias han comprobado la existencia de 70 mil pruebas rápidas de VIH que fueron compradas por el estado de Veracruz de manera directa en el año 2011. Las pruebas fueron distribuidas en diversas jurisdicciones para su uso. Un año después, en 2012, se recogen todas estas pruebas. Nosotros encontramos 46 mil 984 piezas sin registro sanitario cuando realizamos la verificación al almacén en Xalapa, en el estado de Veracruz”, precisó.

EXISTEN OTRAS 20 QUIMIOS FALSAS



Sobre la existencia de ampolletas apócrifas de Avastin (Bevacizumab), detalló que hasta la semana pasada “teníamos la existencia de una sola ampolleta”.



Refirió que se han sostenidos reuniones con las autoridades veracruzanas, la más cercana se dio el pasado viernes, en la que se confrontó información, lo que corroboró nuevos datos. Tenemos la certeza de que hay otros medicamentos que aparentemente sí son falsos, igual que la primera ampolleta que la semana pasada anuncié, es decir, podría haber otros 20 frascos; esto fue resultado de los trabajos en conjunto entre el estado de Veracruz y la Cofepris. Algo bien importante que tenemos que mencionar es que estos 20 medicamentos adicionales a la ampolleta que anuncié, tampoco fueron aplicados a paciente alguno”.

MEDICAMENTOS CADUCOS



Sánchez y Tépoz señaló que entre las irregularidades encontradas en el estado, se encuentran los lotes de medicamentos caducos, “hasta el momento suman 16.8 toneladas, sabemos que puede haber más, pues estamos haciendo pesquisas específicas en conjunto con el gobierno de Veracruz para poder documentar las irregularidades”.



Confirmó que en los próximos días se harán las denuncias en el ámbito penal que correspondan.



Sobre las declaraciones del gobernador, Miguel Ángel Yunes, indicó que estaban trabajando de manera conjunta. “Estas declaraciones no tienen relevancia en este momento para efecto de las investigaciones, puesto que el gobierno de Yunes ha sido muy claro y muy responsable en la comunicación que ha tenido con la autoridad sanitaria”.



