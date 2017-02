Sindicato de mineros promueve amparo contra impuesto ecológico Redacción

Carlos Pavón Campos, secretario General del FRENTE, comentó que con esta impugnación, las secciones 62 de la Minera Fresnillo; la 72 de la Minera Saucito; la 102 de la Minera Madero y la 261 de la Minera Tayahua pertenecientes al Sindicato en la entidad, esperan que se eche atrás “este injusto impuesto que sólo tiene fines recaudatorios, y no ecológicos”.



Además, consideraron que fue aprobado de manera ilegal porque fijar cargas impositivas al sector de la minería es una facultad del ámbito federal y no local.



En el juicio de amparo, presentado por Pavón en compañía del abogado Segundo García, y dirigido al Congreso de la Unión; al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; a la Cámara de diputados local y al gobernador Alejandro Tello, se establece que “los artículos 21 y 22 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como 31 artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas son actos de gobierno que afectan los derechos de los trabajadores”.



En los alegatos, se habla de inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda, así como violación de la garantía de legalidad en materia tributaria, por lo que “se solicita la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por las secciones mineras”.



Pavón recordó que el Impuesto Ecológico se sumó al impuesto del 7.5% a las utilidades que se cobran desde el 2014 y que alimenta al Fondo Minero, lo que provocó que ya se contemple el cierre de la Mina Madero, que dejaría en la calle a casi 1,200 trabajadores.



El líder comentó que en México “es de las pocas veces que un sindicato interpone un amparo en defensa del trabajador, de manera independiente a una empresa, lo que habla de un sindicalismo moderno y en evolución”.



Por último, Carlos Pavón dijo que continuarán con todos los medios legales a su alcance, así como de manifestación social pacífica, para echar atrás el Impuesto Ecológico, con el cual se pretende subsanar el déficit en las finanzas de Zacatecas.



