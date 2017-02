Síndrome de Stendhal Raúl Muñoz del Cojo

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Si lo vemos mas allá de lo clínico o como una enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal, llamado también de Florencia es actualmente un referente de la reacción romántica de un individuo ante el cúmulo de belleza y la exuberancia del goce artístico.

Muy probablemente el primer individuo en padecerlo pudo haberlo tomado como un desajuste natural de su cuerpo pero, la primer persona que lo documentó como tal, fue el famoso autor francés del siglo 19 Stendhal (seudónimo de Henri Marie Beyle) quien sintió y describió este fenómeno por primera vez en su visita a la basílica de la Santa Cruz en esta bella ciudad antes mencionada, publicándolo en su libro Nápoles y Florencia: un viaje de Milán a Reggio con las siguientes palabras: “Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Santa Croce me latía el corazón, al vida estaba agotada en mi, andaba con miedo a caerme”.

El origen de este malestar está en el sujeto que observa las obras de arte, no en el objeto en si y se debe a la múltiple variedad de interpretaciones y valoraciones subjetivas de cada pieza expuesta para nuestro regocijo.

Sin embargo y como usted debe de saber, la admiración del arte siempre depende de la cultura de cada persona y por lo general las personas que lo han experimentado son viajeros que han estudiado y presentado un previo interés por las obras que verán, casi siempre son admiradores de sus autores y la obra tiene un gran significado para ellos. Las ciudades aparte de Florencia donde se ha visto el desarrollo de este síndrome son también Roma y Venecia.

Es curioso que hasta la década de los 70´s y gracias a Graziela Maguerini fue denominado como un síndrome después de haber estudiado muchos casos producidos en turistas que visitaban Florencia.

Hasta la fecha no se ha llegado a una conclusión que convenza a los estudiosos de las causas de este síndrome, pero para su entero conocimiento le afirmo que es el sentir un placer mental tan fuerte ante la observación de una obra de arte que termina por lo regular traduciéndose en malestar. Esto se da siempre ante la exposición de la obra original del artista y se mezcla con la magia del lugar donde esta se encuentra.

Para otros estudiosos es simplemente la pérdida de la capacidad humana ante la saturación de recibir grandes impresiones de belleza artística en un periodo muy corto de tiempo.

Desafortunadamente para los florentinos, gracias a las múltiples formas de comunicarse hoy en día y a lo popular que se ha vuelto el viajar por el mundo, en estos últimos tiempos han aumentado los casos de personas internados en los hospitales de esa hermosa ciudad.

Como era de esperarse, algunos psicólogos han puesto en duda la existencia de este síndrome como tal y argumentan que el propio conocimiento del tema en muchos turistas ha creado una sugestión en una gran parte de los visitantes a la cuna del renacimiento. Otros estudiosos comentan también que ya hay cierta utilización del trastorno con fines comerciales.

A fin de cuentas, si usted es amante del arte y ha sentido en alguna ocasión este problema no se sienta mal, desde mi punto de vista creo está mas que comprobado.

Si usted no ha tenido la fortuna de disfrutar del esplendor de una ciudad que ha mantenido inalterado el encanto del pasado, le sugiero lo contemple y se dirija a la brevedad a la capital Toscana donde las obras maestras de arte, el colorido de los mármoles de sus iglesias y sus obras arquitectónicas, evocarán la fastuosidad y el papel que jugó esta ciudad en el desarrollo de la cultura renacentista.

Fuera del encanto que le brinda el ambiente de esta ciudad, la mejor bienvenida la tendrá usted si llega por tierra y ve a lo lejos el puente viejo sembrado de históricos talleres de orfebres. El arte y su esencia viven dentro del barrio de la Santa Cruz dominado por su famosa basílica, los frescos de Giotto aquí son muy interesantes ya que custodian las tumbas de algunos ilustres italianos como Miguel Ángel, Galileo y Maquiavelo.

La galería de los Uffizi hace lo suyo presentándose como uno de los museos mas importantes del mundo ya que cuenta con obra de Botticeli, Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel y de muchos otros artistas. ¿Que mas le puedo decir?

Concluyo esta columna confesándole que padecí el síndrome de Stendhal en mi última visita a la ciudad de Venecia, recuerdo como si fuera ayer los tonos del atardecer pintando el panorama entre las columnas de San Marco y San Teodoro.

No lo piense mas, ahorre y pruebe que tan tolerante es al síndrome de Stendhal. Hasta la próxima.





rmunozc1970@hotmail.com No sé si sepa que algunas ciudades en el mundo tienen el poder de ejercer una fascinación especial en sus visitantes y esta llega a tal grado que sus turistas puedan padecer por la parte física un elevado ritmo cardiaco, vértigo, sudoración, confusión, temblor, palpitaciones, etc. Incluso si tomamos en cuenta el lado psíquico, pueden venir sentimientos depresivos, euforia, trastornos de percepción y en algunos casos alucinaciones. Los síntomas generalmente corresponden a un ataque de ansiedad y se dan cuando esta gente es expuesta a obras de arte especialmente cuando son muy bellas o están representadas en gran número en el mismo lugar.Si lo vemos mas allá de lo clínico o como una enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal, llamado también de Florencia es actualmente un referente de la reacción romántica de un individuo ante el cúmulo de belleza y la exuberancia del goce artístico.Muy probablemente el primer individuo en padecerlo pudo haberlo tomado como un desajuste natural de su cuerpo pero, la primer persona que lo documentó como tal, fue el famoso autor francés del siglo 19 Stendhal (seudónimo de Henri Marie Beyle) quien sintió y describió este fenómeno por primera vez en su visita a la basílica de la Santa Cruz en esta bella ciudad antes mencionada, publicándolo en su libro Nápoles y Florencia: un viaje de Milán a Reggio con las siguientes palabras: “Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Santa Croce me latía el corazón, al vida estaba agotada en mi, andaba con miedo a caerme”.El origen de este malestar está en el sujeto que observa las obras de arte, no en el objeto en si y se debe a la múltiple variedad de interpretaciones y valoraciones subjetivas de cada pieza expuesta para nuestro regocijo.Sin embargo y como usted debe de saber, la admiración del arte siempre depende de la cultura de cada persona y por lo general las personas que lo han experimentado son viajeros que han estudiado y presentado un previo interés por las obras que verán, casi siempre son admiradores de sus autores y la obra tiene un gran significado para ellos. Las ciudades aparte de Florencia donde se ha visto el desarrollo de este síndrome son también Roma y Venecia.Es curioso que hasta la década de los 70´s y gracias a Graziela Maguerini fue denominado como un síndrome después de haber estudiado muchos casos producidos en turistas que visitaban Florencia.Hasta la fecha no se ha llegado a una conclusión que convenza a los estudiosos de las causas de este síndrome, pero para su entero conocimiento le afirmo que es el sentir un placer mental tan fuerte ante la observación de una obra de arte que termina por lo regular traduciéndose en malestar. Esto se da siempre ante la exposición de la obra original del artista y se mezcla con la magia del lugar donde esta se encuentra.Para otros estudiosos es simplemente la pérdida de la capacidad humana ante la saturación de recibir grandes impresiones de belleza artística en un periodo muy corto de tiempo.Desafortunadamente para los florentinos, gracias a las múltiples formas de comunicarse hoy en día y a lo popular que se ha vuelto el viajar por el mundo, en estos últimos tiempos han aumentado los casos de personas internados en los hospitales de esa hermosa ciudad.Como era de esperarse, algunos psicólogos han puesto en duda la existencia de este síndrome como tal y argumentan que el propio conocimiento del tema en muchos turistas ha creado una sugestión en una gran parte de los visitantes a la cuna del renacimiento. Otros estudiosos comentan también que ya hay cierta utilización del trastorno con fines comerciales.A fin de cuentas, si usted es amante del arte y ha sentido en alguna ocasión este problema no se sienta mal, desde mi punto de vista creo está mas que comprobado.Si usted no ha tenido la fortuna de disfrutar del esplendor de una ciudad que ha mantenido inalterado el encanto del pasado, le sugiero lo contemple y se dirija a la brevedad a la capital Toscana donde las obras maestras de arte, el colorido de los mármoles de sus iglesias y sus obras arquitectónicas, evocarán la fastuosidad y el papel que jugó esta ciudad en el desarrollo de la cultura renacentista.Fuera del encanto que le brinda el ambiente de esta ciudad, la mejor bienvenida la tendrá usted si llega por tierra y ve a lo lejos el puente viejo sembrado de históricos talleres de orfebres. El arte y su esencia viven dentro del barrio de la Santa Cruz dominado por su famosa basílica, los frescos de Giotto aquí son muy interesantes ya que custodian las tumbas de algunos ilustres italianos como Miguel Ángel, Galileo y Maquiavelo.La galería de los Uffizi hace lo suyo presentándose como uno de los museos mas importantes del mundo ya que cuenta con obra de Botticeli, Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel y de muchos otros artistas. ¿Que mas le puedo decir?Concluyo esta columna confesándole que padecí el síndrome de Stendhal en mi última visita a la ciudad de Venecia, recuerdo como si fuera ayer los tonos del atardecer pintando el panorama entre las columnas de San Marco y San Teodoro.No lo piense mas, ahorre y pruebe que tan tolerante es al síndrome de Stendhal. Hasta la próxima. Agregar a favoritos opinión

milán

zacatecas

turismo