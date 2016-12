Siria da por concluida reconquista de Aleppo AP

La reconquista de Aleppo marca una importante coyuntura en la guerra civil siria, que podría tener fuertes repercusiones políticas. Es también una derrota para la oposición. La antigua ciudad estaba dividida entre sectores dominados por los rebeldes y por los oficialistas desde 2012.



El ejército "ha restablecido la seguridad" en la ciudad luego que los últimos rebeldes salieron del baluarte que les quedaba en el sector oriental, dijeron las fuerzas armadas sirias en un comunicado.



Horas antes, el Comité Internacional de la Cruz Roja había informado que la evacuación de los últimos civiles y combatientes en el este de Aleppo estaba a punto de concluir.



La vocera Ingy Sedky informó que los miles de personas restantes en el lugar serán evacuadas el jueves en 40 autobuses y cientos de autos particulares. Agregó que otros cuatro autobuses saldrán de las villas de Foua y Kfarya, en manos del gobierno, de la provincia de Idlib del noroeste del país.



Sedky agregó que la operación se realizaba en diferentes etapas y que se completaría el mismo jueves.



Las evacuaciones dieron inicio la semana pasada luego que la oposición siria accedió entregar sus últimas posiciones en el este de Aleppo. Desde entonces, cerca de 25 mil combatientes y civiles han salido de la ciudad, de acuerdo con Naciones Unidas.



El miércoles empezó la evacuación del último grupo: alrededor de unas 3 mil personas.



Las evacuaciones allanaron el camino para que el presidente Bashar Assad asumiera el control total de la ciudad más grande de Siria tras cuatro años de enconados combates.



Imágenes exclusivas de The Associated Press mostraban a rebeldes armados en camiones saliendo del sector oriental de Aleppo el jueves por vía del cruce Ramouseh.



redaccion@imagenzac.com.mx BEIRUT, LÍBANO.- El gobierno sirio aseguró el jueves que recuperó el control total de Aleppo, poniendo fin a cuatro años de control rebelde sobre partes de la ciudad del norte del país. Es la victoria más significativa para el régimen del presidente Bashar Assad desde que comenzó el alzamiento en su contra en 2011.

