Sismo remece costa norte y capital de Ecuador

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó el movimiento a las 09.22 (1422 GMT) con epicentro localizado 14 kilómetros al este de la población de Atacames, un polo de atracción turística en la costa norte de Ecuador, 190 kilómetros al noroeste de Quito. Registró una profundidad de 26 kilómetros.



Las autoridades dijeron que no había reportes de víctimas ni heridos. Tampoco se activó alerta de tsunami.



Angustia y recuerdo prevalecen del 16 de abril del año pasado, un potente terremoto devastó amplias zonas de la costa central y norte de Ecuador y dejó un saldo 673 muertos, 28.775 evacuados y decenas de poblaciones con enormes pérdidas.



