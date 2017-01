SNTE y AFT se declaran en contra del muro fronterizo Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Trabajadores de la educación de América, Europa y África suman en contra de las políticas proteccionistas de Donald Trump; reiteran su apoyo por crear puentes internacionales



SNTE y AFT trabajarán estrechamente para enfrentar esta coyuntura.



Así lo decretó Juan Díaz de la Torre presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación(SNTE) y la American Federation of Teachers (AFT), con el objeto de proteger a los educandos inmigrantes que radican en la nación de las Barras y las Estrellas, así como a los aliados estratégicos de ambos grupos.

Haremos frente a las amenazas proteccionistas, antiinmigrantes, de cerrazón, de unilateralidad y autoritarismo, para defender la educación pública; para defender la profesión docente y los derechos de los trabajadores, para apoyar y defender los derechos de los migrantes”; a este llamado se suman profesores toda América, Europa y África.

El dirigente de la AFT sugirió que la coyuntura que se presenta en la relación México-Estados Unidos agrede a diversos rubros bilaterales como, en este caso, la educación; añadió que los profesores de ambas naciones deben cumplir con sus deberes, ya que ellos y ninguna otra autoridad serán los encargados de mediar la etapa de desafíos que se aproxima.



Subrayó que está en juego la interacción y el intercambio de conocimientos entre los entes encargados de la orientación académica; por su parte, el SNTEdijo que busca ‘una política de unidad nacional para defender nuestros interesesy a nuestros connacionales. Respaldaremos en todo momento y en todos los términos al gobierno de México’.



Ambas organizaciones reprueban y rechazan la edificación de un muro, así como el hecho de que México pague por el mismo; en este sentido, Randi Weingarten, presidenta de la AFT corroboró que los puentes y no las barreras son los mejores canales de comunicación entre naciones: ‘no es momento de que impere el terror. Hay que solidarizarnos”. Tenemos que actuar juntos, necesitamos unidad. Y que los maestros de todo el mundo entiendan que este ataque no es sólo contra la próxima generación (sino para las todas las venideras). Hay que trabajar mano a mano para elaborar estrategias sobre cómo fortalecer nuestra democracia ante este ataque”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La escuela pública, las libertades de educación, los derechos humanos, así como la cooperación, solidaridad y apoyo entre las personas que se dedican al magisterio alrededor del mundo, son las prioridades para enfrentar a la administración de Donald Trump y su promesa de campaña de construir un muro en la frontera de Estados Unidos y México.

