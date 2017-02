Sobrepeso y diabetes, lo que más preocupa al sector salud Karina Navarrete

“La Secretaría de Salud siempre tiene retos; uno, porque los temas de salud siempre son importantes; y dos, siempre se puede mejorar, en materia de salud”, dijo el funcionario federal.



Destacó que se debe de fortalecer la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, junto a las entidades, debido a que afecta en mayor parte a la comunidad infantil, siendo las niñas en quienes más se presenta, además de ser en las zonas rurales donde existe más afluencia.



Siendo este padecimiento uno de los factores en el desarrollo de la diabetes mellitus, “muchos de los padecimientos que representan un grave problema tienen que ver con el sobrepeso y obesidad”.



Detalló que México es uno de los primeros lugares en el mundo con este padecimiento; debido a que 7 de cada 10 mexicanos adultos y uno de cada tres niños tienen este problema, por lo que ya se trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación Pública en la prevención del flagelo.



En cuanto a la diabetes, aseveró que la suma de defunciones en el país entre los años 2010 y 2015, sumaron más de un millón 100 mil a causa de esta enfermedad, lo que representa que en los últimos 20 años se multiplicó 7 veces.



Agregó que también los embarazos en niñas y adolescentes es una de las problemáticas que enfrenta actualmente la SS, ya que uno de cada cinco nacimientos que se registran son por adolescentes menores de 19 años.



Tema de hospitales

Narro Robles informó que junto al gobernador y secretario de salud del estado, se revisó el tema del Hospital de la Mujer en los municipios de Fresnillo y Jerez, para fortalecer las acciones y dar pronto cumplimiento a lo establecido.



“Hemos hecho algo que es muy muy importante, que ese encontrar en el mismo sitio, prácticamente, pero con una ubicación más lógica, práctica, económica incluso; la ubicación para uno de estos hospitales, de tal manera que hemos avanzado en esa dirección”, dijo.



Además de mejorar los servicios en materia de salud, uso racional de los recursos económicos y humanos.



“Tenemos que mejorar dos cosas; uno, terminar las obras, no podemos tener obras a la mitad no podemos dejar por mucho tiempo, meses, incluso años”, expresó.



Migrantes

Narro expresó que desde hace varios meses ya se cuenta con un programa de trabajo para atender a los mexicanos que quieran regresar o que sean repatriados, “nos hemos articulado y todavía vamos a hacerlo más evidente con el IMSS e ISSSTE, si tenemos la capacidad y los recursos para atender a los migrantes mexicanos”.



“Son mexicanos a los que el gobierno de la República les debe una respuesta”, dijo.



