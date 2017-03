Sociólogo da consejos contra la violencia escolar Redacción

El académico, quien también fue consultor de la ONU, dijo que la disciplina debe ser consensuada, no impuesta y que exista un espacio de catarsis, en el que los alumnos puedan manifestar lo que sienten para que se sientan liberados; además de tener mediación, que en el caso de estudiantes debe ser otro alumno.



Otro de los puntos para disminuir la violencia es que el número de alumnos por clase no sea mayor a 40.



El sociólogo consideró que un aspecto para prevenir la violencia es el estado físico de las escuelas, las cuales deben de estar limpias, pintadas, con protección interna y vigilancia.



Advirtió que no hay receta sobre la violencia escolar, pues cada institución debe encontrar su fórmula propia y trabajar a su ritmo, “la violencia escolar no se puede erradicar, se puede disminuir”.



Vanderschueren definió la violencia en la escuela como la actividad y actos encaminados por uno o varios individuos que provocan dolor físico, mental o herida a los actores del medio escolar o cuyo objetivo es dañar.



La violencia escolar, dijo, es opuesta a la violencia intrafamiliar en donde se pretende mantener en secreto; de forma contraria la violencia escolar los actos se busca se hagan públicos con el fin de que el generador de violencia sea considerado “un chingón”.



Consideró que la violencia psicológica –que es generada mayormente por las mujeres- es más dañina que la violencia física que es más común en los hombres sobre todo en la edad de la pubertad.



Refirió que el salón de clases es el lugar donde se cometen más agresiones en las escuelas, seguido del patio.



