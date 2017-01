Solicitan amparo colectivo contra gasolinazo en Zacatecas Redacción

En el escrito que fue turnado al juzgado segundo de distrito, el quejoso Miguel Agustín Zamora y otros, argumenta la inconstitucionalidad de leyes y la inequidad, desproporcionalidad e incertidumbre jurídica de las tarifas establecidas sobre el costo de la gasolina.



En el texto se argumenta la violación de los artículos 1,2,4, 25, 26, 28 y 31 de la Constitución Mexicana.



Los quejosos solicitan la suspensión provisional y en su oportunidad definitiva, por parte de esta medida tomada por la autoridad.



El pasado 5 de enero fue presentado en la Ciudad de México el primer amparo contra la medida.



En ese caso el juez decimotercero en materia administrativa recibió la queja y lo recibió, al no encontrar anormalidades en la demanda y citó a la primera audiencia, misma que se realizará el próximo 31 de enero.



En caso de que se logren presentar 150 mil amparos en el país, el caso podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia.



Los abogados argumentan que el gobierno federal debió consultar a ambas cámaras para que se aprobara esta medida, y después publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, por lo que habría incurrido en un acto ilegal.



Los abogados consultados consideraron poco probable que la inconformidad proceda, sin embargo podría sentar un precedente para próximos aumentos de los combustibles.



En el documento no se establece cuantos zacatecanos se unieron al principal demandante.



