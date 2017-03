Solicitan telebachillerato en el Pardillo 3 Marcela Espino

Actualmente se tiene este servicio en la localidad, pero no se tienen instalaciones propias por lo que los alumnos desertan constantemente de su capacitación.



Alfredo Peña Rodríguez, comisionado ejidal de la comunidad, explicó que las aulas que utilizan para el bachillerato pertenecen a la primaria, pero no tienen vidrios ni sanitarios y se dificulta la presencia de los estudiantes.



Además de que la localidad que se encuentra cerca de la Estación San José es una de las más pobladas, pero donde los habitantes tienen menos recursos económicos, pues la mayoría de dedica a ser jornaleros agrícolas.



Por este motivo, muchos jóvenes ven en la delincuencia una manera fácil de ganarse la vida sin medir las consecuencias.



Refirió que algunos chicos se van a estudiar a Bañón o a la cabecera municipal, pero mayormente dejan de estudiar porque no pueden costearse el pasaje.



Peña Rodríguez mencionó que en el bachillerato hay unos 50 estudiantes en la actualidad; sin embargo, muchos se desaniman ante las condiciones precarias en las que toman las clases.



Afirmó que en múltiples ocasiones entregaron peticiones a las autoridades municipales y del estado, pero carecen de una respuesta.



