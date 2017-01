Solo el 30% de los policías de Jerez aprueban el examen de confianza Silvia Vanegas

Manifestó que Alcalde Pérez presentó su examen en octubre y, pese a que el alcalde pidió se diera prioridad, no depende de ellos tener los resultados a la brevedad.



Esperan, dijo, que la próxima semana lleguen los resultados pues consideró que existe una carga de trabajo en las instancias estatales que no permitió que se entreguen pronto.



Además, explicó, fueron 12 elementos de nuevo ingreso, reingreso y los que ya estaban en activo, de los cuales únicamente tres fueron aprobados y seis están pendientes.



Agregó que quienes no fueron aprobados fueron reasignados a otras áreas.



También comentó que es preocupante que sean pocos los elementos que han aprobado los exámenes; externó que el no aprobar tiene que ver con la prueba del polígrafo pues, aunque los evaluados no hayan cometido delitos, no obtienen resultados satisfactorios.



Finalmente, señaló que, además de que muchos policías sean rechazados, le preocupa que sean pocas las personas que solicitan ingresar a la corporación.



JEREZ.- El presidente municipal Fernando Enrique Uc informó que solo el 30% de los policías del municipio aprueba el examen de confianza y que aún no recibe los resultados del director de Seguridad Pública, Víctor Hugo Alcalde Pérez.

