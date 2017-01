"Somos una policía más próxima a la gente", aseguró la encargada de la ​DSPM Karina Navarrete

La jefa del cuerpo de policía manifestó que su labor será estar cerca de la ciudadanía y atender sus necesidades más próximas.



Además, comentó que en la capital existía una policía bien capacitada y equipada.



A pocos días de estar al frente de la dependencia, expresó que ya se trabaja en una estrategia para atender las demandas que se tienen en la entidad.



Tenorio anunció que este próximo lunes, las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública darán un análisis de los hechos de violencia que se han presentado en la capital.



En este informe, se tendrá la participación de Juan José Ríos, excoordinador operativo de la DSPM.

“Por respeto no me quiero adelantar al informe del comandante, así que será hasta mañana cuando se de avance de lo que está pasando en materia de seguridad”, dijo la directora.

Añadió que también se cuenta con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva, Federal y del Ejército para dar seguimiento a los temas de seguridad que aquejan a la entidad.



Insistió en que la corporación será más cercana a la gente y sensible a sus demandas.



