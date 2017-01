Son pocos los contribuyentes que acuden a realizar sus pagos Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Eduardo López Mireles, recaudador de rentas



Informó que no fue iniciativa suya romper los candados que colocaron los manifestantes en las puertas, fue de sus jefes que únicamente le avisaron que ya tenía que presentarse a laborar.

Reconoció que son pocos los contribuyentes que a la fecha acudieron a realizar sus pagos, incluso antes del bloqueo del edificio se presentaron pocas personas.



Explicó que sus compañeros le informaron que en años anteriores se recibían en promedio 500 contribuyentes al día y en 2 días que se abrió la recaudación se han realizado entre 150 a 100 trámites en promedio.



En su opinión, las manifestaciones son respetables, pero no considera que se realice un nuevo descuento porque es un tema legislativo y los vehículos modelo 2006 y años anteriores , pagan 2 mil 600 pesos y en delante dependerán del vehículo y el modelo.



Con respecto a su doble empleo, dijo que por 23 años ha trabajado en la radio, y ahora lo invitaron a trabajar en la recaudación de rentas de forma inesperada, por lo que no ha tenido la oportunidad de ver a los directivos de la otra empresa para ajustar su situación.



En la radio labora de 8 a 9 de la mañana y atiende la recaudación de 9 a 3 de la tarde y regresa nuevamente a la radio a las 4 de la tarde para nuevamantede volver a la recaudación, donde no hay un horario fijo porque tiene que esperar a los modelistas para que hagan un corte y eso le permite estar en la radio.



Manifestó que son prácticamente tres días que tiene con el nuevo cargo y pretende ajustar su trabajo, por lo que trata de compaginar ambos empleos, pero de no poder con ambos, tendrá que tomar medidas necesarias.



Aseguró que tiene que valorar su situación porque le está afectando a su familia lo que se dice en las redes sociales.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Eduardo López Mireles, recaudador de rentas, dijo que comprenden el malestar de la población por el incremento de los nuevos impuestos y respeta las manifestaciones que se realizan.Informó que no fue iniciativa suya romper los candados que colocaron los manifestantes en las puertas, fue de sus jefes que únicamente le avisaron que ya tenía que presentarse a laborar.Reconoció que son pocos los contribuyentes que a la fecha acudieron a realizar sus pagos, incluso antes del bloqueo del edificio se presentaron pocas personas.Explicó que sus compañeros le informaron que en años anteriores se recibían en promedio 500 contribuyentes al día y en 2 días que se abrió la recaudación se han realizado entre 150 a 100 trámites en promedio.En su opinión, las manifestaciones son respetables, pero no considera que se realice un nuevo descuento porque es un tema legislativo y los vehículos modelo 2006 y años anteriores , pagan 2 mil 600 pesos y en delante dependerán del vehículo y el modelo.Con respecto a su doble empleo, dijo que por 23 años ha trabajado en la radio, y ahora lo invitaron a trabajar en la recaudación de rentas de forma inesperada, por lo que no ha tenido la oportunidad de ver a los directivos de la otra empresa para ajustar su situación.En la radio labora de 8 a 9 de la mañana y atiende la recaudación de 9 a 3 de la tarde y regresa nuevamente a la radio a las 4 de la tarde para nuevamantede volver a la recaudación, donde no hay un horario fijo porque tiene que esperar a los modelistas para que hagan un corte y eso le permite estar en la radio.Manifestó que son prácticamente tres días que tiene con el nuevo cargo y pretende ajustar su trabajo, por lo que trata de compaginar ambos empleos, pero de no poder con ambos, tendrá que tomar medidas necesarias.Aseguró que tiene que valorar su situación porque le está afectando a su familia lo que se dice en las redes sociales. Agregar a favoritos eduardo lópez mireles

jerez

recaudación

impuestos

manifestación