Sonreír para vivir; Día Internacional de la Felicidad

La felicidad resulta difícil de definir y sin duda depende de la cosmovisión que cada uno tiene dependiendo de la educación, los principios, costumbres y valores. No obstante, está ahí como un estado de plenitud o satisfacción.



Desde hace cinco años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró el Día internacional de la Felicidad para rendirle tributo a esa palabra que engloba infinidad de emociones y sentimientos. Según lo estipulado por este organismo, dicho día pretende “reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno”.



En ese sentido, la ONU invita a todos los Estados Miembro, las organizaciones del sistema de la ONU y las demás organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera adecuada el Día Internacional de la Felicidad, por medios como actividades educativas y de concientización.



Para sumar esfuerzos, la Organización de las Naciones Unidas invitó en 2015 al cantante Pharrell Williams para que realizara actividades en distintos países teniendo como estandarte su canción Happy, misma que encabezó la lista del Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante diez semanas consecutivas convirtiéndola en la canción más exitosa de 2014, de acuerdo con la lista del Billboard Hot 100 de Fin de Año.



Este 2017 Sony Pictures anunció que Los Pitufos se sumaban a esta iniciativa a través de la campaña “Pequeños Pitufos Grandes Objetivos”, misma que se diseñó con el fin de animar a todos para que conozcan y apoyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por los 193 países miembro de las Naciones Unidas en 2015.



Dentro de esos puntos se encuentra: acabar con la pobreza extrema, proteger el planeta y dar a todos la oportunidad de disfrutar la paz y la prosperidad.



En México, Ocesa Teatro ha publicado dinámicas para invitar a la gente al teatro. Un ejemplo se dio en la produccion de El Rey León, que lanzó un concurso para que la gente hiciera un video relacionado con la felicidad y los motivos por los que invitarían a alguien especial a ver esta puesta en escena.



