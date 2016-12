SRE confirma detención de mexicano en Letonia Excélsior

En un comunicado, la cancillería detalló que al momento de su detención no existió notificación consular ni tampoco a la Embajada de México en Suecia, se solicitó por medio del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia, información sobre el caso a las autoridades policiales y responsables de la investigación.



Sin ofrecer más detalles, reveló que se han entregado notas verbales a los Ministerios de Justicia e Interior de Letonia y el cónsul honorario de México en aquella nación, Carlos Arredondo; la Encargada de Negocios en nuestra representación diplomática en Suecia, Audrey Rivera y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior se encuentran en constante comunicación con el connacional y con sus familiares. Nuestro connacional ha contado con asesoría y apoyo legal en todo momento”, afirmó.

El pasado 20 de diciembre Daniel Reynoso Lesperance fue detenido en la Ciudad de Riga, Letonia, luego de sostener un altercado con el que fuera su ex casero Marko Krombacher.



La familia del mexicano aseguró que en el proceso existen irregularidades y actualmente está encarcelado en la Prisión Central de Riga, Letonia.



