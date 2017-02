SSa no halló agua en quimios aplicadas a pacientes con cáncer en Veracruz Excélsior

El comisionado federal Julio Sánchez Y Tepoz enfatizó que no existe ninguna prueba que compruebe que exista un lote de quimios con agua destilada, por lo que anunció que el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes, tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir del lunes pasado, para presentar pruebas de las medicinas falsas o de menores que les hayan aplicado el agua destilada. Considerando que hasta el momento no se ha encontrado evidencia de la aplicación de medicamentos falsos con agua destilada a niños con cáncer, la Cofepris solicitó formalmente a las autoridades del Estado de Veracruz la información y que aporte la evidencia que sustente las afirmaciones formuladas", anunció.

Sánchez y Tepoz no descartó que también exista una denuncia próximamente en contra del gobernador Yunes por dar falsa información en caso de que no compruebe sus declaraciones.



El funcionario destacó que se comprobó la existencia de 70 mil pruebas rápidas de detección de VIH SIDA sin registro sanitario, de las cuales este lunes se encontraron 49 mil 984 pruebas el almacén de insumos de la Secretaria de Salud de Veracruz.



Sin embargo, alertó que pueden estar en circulación las 20 mil 016 restantes, que la secretaría de Veracruz no ha notificado su paradero, por lo que se lanzó una alerta en los estados del país.



"Hasta el momento la secretaria de Salud del Estado de Veracruz no ha entregado a la Cofepris información relacionada con la localización de las 20 mil 16 pruebas restantes", declaró.



El funcionario dijo que se investigará a las empresas: Maxbec S.A, de C.V., Especialidades Médicas del Sureste, Grupo Empresarial Heberen, ligadas a la familia Beceiro, quienes están relacionados con los diputados federales Jorge Carvallo Delfín y Alberto Silva Ramos.



