STUAZ, Campeón de la Golden League en Zacatecas

Luego de concluir la fase regular como segundo dela general con 48 unidades, el STUAZ midió fuerza ante el sorpresivo deportivo de Calera que en la liguilla vino de menos a más al posicionarse en el cuarto peldaño por lo que la gran final no defraudó y se vivió al máximo.



La oncena de Calera fue la primera en pegar y ponerse adelante, no obstante en el tiempo restante los del STUAZ empataron y posteriormente dieron la voltereta con anotaciones de Ignacio Padilla, Jesús López y Rafael Rodríguez para proclamarse campeones por sexta ocasión en las últimas 10 ediciones.



Cabe destacar que tras el cotejo se realizó la premiación encabezada por Pedro González, presidente de la Golden League, en dónde se premió a lo mejor del torneo.



De tal forma que se reconoció también al campeón goleador de esta categoría, el doctor Miguel Ortega, quien se despachó con 37 tantos. Además se premió a la categoría B en dónde Morelos se proclamó monarca y Tayahua fue el connunto subcampeón.





