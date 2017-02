Subastan paraguas con el que Britney Spears atacó a 'paparazzo' Excélsior

El fotógrafo Daniel Ramos aclara que la mitad del dinero recaudado será donado a una organización benéfica de la elección de cantante estadunidense



Pero no lo exhibió como una pieza de la cultura pop en algún museo interesado por el objeto, sino lo atesoró durante diez años, y ahora la "famosa" sombrilla será parte de una puja donde -según su propietario, el fotógrafo de celebridades Daniel Ramos- la mitad de lo recaudado se destinará a una organización benéfica de la elección de cantante estadunidense.



El paraguas verde fue usado en 2007 como arma por una furiosa Britney contra Ramos y su camioneta Ford Explorer, la cual terminó con los cristales rotos y se convirtió en una pieza mediática, al igual que el aspecto de la entonces devaluada Princesa del Pop, con la cabeza calva, sin gota de maquillaje, con una actitud de inestabilidad mental y emocional en una época donde enfrentaba una batalla legal por la custodia de sus hijos frente a su ex Kevin Federline.



Todo ocurrió mientras ella estaba estacionada en una gasolinera Mobil en Tarzana, California, cuando al percatarse de la presencia de los paparazzi que la seguían se bajó de su Mercedes Benz plateado y se abalanzó contra ellos profiriendo obscenidades.



