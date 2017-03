Subastan video sexual de la actriz Mischa Barton Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







"Hay imágenes de Barton desnuda o de sexo explícito que están siendo vendidas", dijo la representate legal Lisa Bloom en un comunicado vía Twitter. "Barton no consintió ninguna de estas grabaciones. Cree que fue grabada sin su consentimiento por alguien con quien salía en esa época", agregó.

VÍCTIMA DE LA PORNO VENGANZA



Además precisó que las grabaciones de actos sexuales y la difusión contra la voluntad de los implicados figura como "venganza pornográfica" y son sujetas a enjuiciamiento en California.

“Hay un nombre para esta desagradable conducta: venganza pornográfica. La venganza pornográfica es una forma de ultraje sexual y es también un crimen, de acuerdo al código civil en California y nosotros no vamos a permitir esto”, advirtió la abogada de la protagonista de la serie The O.C.

Por lo pronto la puja del video XXX, en la que varias compañías de la industria pornográfica están interesadas, empezó en 500 mil dólares.



elpais@imagenzac.com.mx La actriz Mischa Barton estaría siendo chantajeada por una ex pareja masculina, según lo difundió su abogado al denunciar que un video casero con contenido sexual donde aparece la rubia británica ha sido ofrecido a varios sitios de internet con contenido pornográfico."Hay imágenes de Barton desnuda o de sexo explícito que están siendo vendidas", dijo la representate legal Lisa Bloom en un comunicado vía Twitter.Además precisó que las grabaciones de actos sexuales y la difusión contra la voluntad de los implicados figura como "venganza pornográfica" y son sujetas a enjuiciamiento en California.Por lo pronto la puja del video XXX, en la que varias compañías de la industria pornográfica están interesadas, empezó en 500 mil dólares. Agregar a favoritos mischa barton

actriz

video

chantaje