Sube presupuesto de Rusia para el Mundial, supera los 10 mil 800 millones de dólares 

El gasto total llegó a 638 mil 800 millones de rublos (10 mil 800 millones de dólares), y todo el incremento provendrá de los fondos presupuestales federales —que ahora absorben cerca de 55% del gasto total.



El aumento eclipsa los intentos previos por reducir costos por medio de una disminución del número de hoteles de lujo que serían construidos y el recorte de gastos en otros proyectos de infraestructura.



De momento el comité organizador del Mundial 2018 no ha ofrecido comentarios respecto a la razón del aumento, que fue anunciado luego que un documento sobre la actualización presupuestal fuera publicado en la base de datos legal del gobierno.



En el documento se explicaba que el dinero extra sería destinado en su mayoría a proyectos de construcción o de reparación de instalaciones relacionadas a la Copa del Mundo, sin especificar cuáles proyectos en particular.





