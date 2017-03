Sube un peso la tarifa del camión Alejandro Castañeda

Dagoberto Monroy, delegado de Tránsito y Vialidad en Río Grande, comentó a Imagen que el aumentó que se acordó fue de solo 1 peso y no se han tenido reportes de alzas mayores a las establecidas.



Asimismo comentó que las infracciones de transportistas urbanos han disminuido gracias a los operativos realizados por el departamento, como una respuesta a las quejas de los usuarios quienes reportaban constantes peleas por parte de los choferes de las rutas.



El delegado informó que se percataron que la problemática fue por un chofer que fue removido de su ruta por los constantes problemas que ocasionaba a otros compañeros.



El aumento en los pasajes de los transportes ha causado la molestia de los estudiantes de las diversas instituciones educativas quienes en redes sociales han manifestado su inconformidad.



