Suben a 62 los muertos en avalancha en basurero en Etiopía

Dagmawit Moges, funcionario municipal de Adís Abeba, anunció la nueva cifra de víctimas, reportó la emisora estatal Fana Broadcasting Corporate.



La operación de rescate continuaba el lunes en el basurero de Koshe. Los familiares de los desaparecidos sostenían fotos de sus parientes mientras esperaban noticias de sus seres queridos. Por el momento, la causa del alud no está clara.



Los familiares esperaban en fila en las estrechas calles que rodean al vertedero mientras la policía intentaba impedir la entrada al lugar. Cientos de recolectores de basura trabajan en la zona a diario y otros viven allí por el bajo precio de la vivienda.



El jefe de servicios médicos del hospital Alert, a donde se trasladó a los heridos, Solomon Bussa, dijo que atendieron a unas 54 personas. Muchas casas quedaron sepultadas por la basura. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños.



No quedaba claro exactamente qué causó el colapso ocurrido la noche del sábado, aunque habitantes de zona dicen que en meses recientes se había reanudado el lanzamiento de desechos allí luego de protestas en una instalación más moderna.



Una sobreviviente, Mulate Debebe, dijo a The Associated Press que estaba bañando a sus dos hijos en su vivienda el sábado a la noche cuando ocurrió el desastre.



"Inicialmente escuché un ruido fuerte, aterrador, que venía de afuera, así que le dije a mi esposo que fuera a ver qué es lo que estaba sucediendo", dijo la mujer, tendida en su cama de hospital. "Entonces el ruido se fue haciendo más y más fuerte así que traté de salir corriendo, pero quedé atrapada por toda la basura a mi alrededor. Lo único que recuerdo después es que desperté en esta cama de hospital. Ni siquiera sé dónde están mi esposo ni mis hijos".



El alcalde de Adís Abeba prometió reubicar a los sobrevivientes del vertedero, que según datos oficiales recibe unas 300.000 toneladas de desechos cada año.



Dagmawit Moges, el funcionario municipal, dijo que unas 300 personas han sido reubicadas desde que ocurrió el desastre. Agregó que un servicio fúnebre privado para algunas de las víctimas tendrá lugar la tarde del lunes.



