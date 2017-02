Suben el sueldo a los policías de Guadalupe Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Flores destacó que como incentivo a la labor que llevan día con día los policías municipales recibieron un aumento de 3 mil pesos mensuales, es decir, de 9 mil a 12 mil pesos.



Detalló que el que en el ejercicio fiscal del presente año se recibirá un recurso extraordinario del convenio para el Fortalecimiento en materia de Seguridad (Fortaseg) cercano a los 12 millones de pesos.



Recurso con el que se llevará a cabo la profesionalización de los elementos, la posibilidad de adquirir más patrullas, videocámaras, uniformes y la homologación del incremento salarial.



Asimismo puntualizó que a pesar de la continúa campaña para el reclutamiento de policías municipales, no se ha podido incrementar el número “al ritmo que quisiéramos”, por lo que anunció que se están en reclutamiento permanente y ofertando condiciones salariales atractivas.



“Nuestro compromiso es que el policía raso que pertenezca a dirección de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe gane igual a un policía estatal”, dijo.



Afirmó que en el municipio existen policías que ganan hasta 16 mil pesos mensuales, dependiendo del grado de capacitación y formación; “el objetivo para este año es contar con 100 elementos más”.



Aseveró que la problemática de la inseguridad en el municipio de Guadalupe es “estructural, lamentablemente la ausencia de valores, que haya personas dispuestas a delinquir,que estemos avanzando en el consumo de drogas y comercialización de las mismas, se ha venido traduciendo en el problema que no negamos que existe”.



“Desafortunadamente en el municipio de Guadalupe es entre bandas y crimen organizado por mercados y plazas del narcomenudeo, y que lamentablemente ha aumentado un 100% el número de homicidios, todos y cada uno de ellos relacionados al crimen organizado y venta de drogas”, expresó.



Por lo que puntualizó que los recursos extraordinarios son fundamentales, para la contratación de más elementos y el pago de horas extras.



El alcalde agregó que la estrategia debe ser integral y que de la mano de los nuevos elementos se busca prevenir el delito entre niños y jóvenes.



capital@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Los policías de Guadalupe ganarán más, dijo Enrique Flores Mendoza, alcalde de este municipio.Flores destacó que como incentivo a la labor que llevan día con día los policías municipales recibieron un aumento de 3 mil pesos mensuales, es decir, de 9 mil a 12 mil pesos.Detalló que el que en el ejercicio fiscal del presente año se recibirá un recurso extraordinario del convenio para el Fortalecimiento en materia de Seguridad (Fortaseg) cercano a los 12 millones de pesos.Recurso con el que se llevará a cabo la profesionalización de los elementos, la posibilidad de adquirir más patrullas, videocámaras, uniformes y la homologación del incremento salarial.Asimismo puntualizó que a pesar de la continúa campaña para el reclutamiento de policías municipales, no se ha podido incrementar el número “al ritmo que quisiéramos”, por lo que anunció que se están en reclutamiento permanente y ofertando condiciones salariales atractivas.“Nuestro compromiso es que el policía raso que pertenezca a dirección de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe gane igual a un policía estatal”, dijo.Afirmó que en el municipio existen policías que ganan hasta 16 mil pesos mensuales, dependiendo del grado de capacitación y formación; “el objetivo para este año es contar con 100 elementos más”.Aseveró que la problemática de la inseguridad en el municipio de Guadalupe es “estructural, lamentablemente la ausencia de valores, que haya personas dispuestas a delinquir,que estemos avanzando en el consumo de drogas y comercialización de las mismas, se ha venido traduciendo en el problema que no negamos que existe”.“Desafortunadamente en el municipio de Guadalupe es entre bandas y crimen organizado por mercados y plazas del narcomenudeo, y que lamentablemente ha aumentado un 100% el número de homicidios, todos y cada uno de ellos relacionados al crimen organizado y venta de drogas”, expresó.Por lo que puntualizó que los recursos extraordinarios son fundamentales, para la contratación de más elementos y el pago de horas extras.El alcalde agregó que la estrategia debe ser integral y que de la mano de los nuevos elementos se busca prevenir el delito entre niños y jóvenes. Agregar a favoritos guadalupe

policías

aumento salarial

enrique flores mendoza