Suben pasajes y alimentos en 17 estados; viajes foráneos, incluidos

Productos de la canasta básica como tortilla, huevo, carne y pan tuvieron ajustes en sus precios, con el pretexto del aumento en el costo de las gasolinas



Lo mismo ocurrió con el transporte local y foráneo, de acuerdo con datos recabados por Excélsior.



En el caso del huevo, el kilogramo pasó de 24 pesos en promedio hasta 28 pesos en algunos comercios. La tortilla tuvo un alza de dos pesos.



En Nuevo León pudo comprobarse que la tortilla pasó de 14 hasta 15 y 16 pesos el kilogramo. El huevo, de 24 a 28 pesos. El pan dulce está ahora entre cuatro y cinco pesos, mientras que el bolillo alcanza 2.50 pesos. En Yucatán, el kilo de carne maciza de cerdo subió de 76 a 82 pesos.



En Tabasco y Michoacán el pasaje subió un peso, no así en Chihuahua, donde pasó de siete a 10 pesos.



El transporte foráneo también ajustó entre dos y tres pesos sus tarifas en Veracruz, Hidalgo y Coahuila. Un viaje de Toluca a la Ciudad de México que costaba 65 pesos ahora está en 68 pesos.



TRANSPORTE Y COMIDA SUBEN EN 17 ESTADOS Alzas en transporte y productos de la canasta básica como tortilla, carne, pan y huevo se han registrado en al menos 17 entidades del país.



El aumento en el precio de los combustibles trajo una ola de incrementos en diversos productos en Nuevo León, como la tortilla y el huevo.



En un recorrido realizado por tortillerías establecidas en el área metropolitana se pudo comprobar que el costo anda entre los 15 y 16 pesos.



Hasta antes del gasolinazo, el precio por kilo era de 14 pesos, es decir, que en estos días se incrementó entre uno y dos pesos.



Asimismo, el precio por kilo de huevo era de 24 pesos; sin embargo ahora en algunos sitios se reporta hasta en 28 pesos.



La pieza de pan dulce está ahora entre cuatro y cinco pesos, mientras que el bolillo alcanza hasta 2.50 pesos.



En Chiapas, el kilogramo de tortilla subió en promedio 20%, y el pasaje en el transporte urbano se había incrementado también en Tuxtla Gutiérrez, pero las autoridades lo echaron atrás, lo que provocó un paro hasta hoy indefinido.



En Nezahualcóyotl, la tortilla pasó de 11 a 14 pesos el kilo y de 10 a 12 pesos el kilo de masa, ello según un acuerdo de la Unión de Molineros y Tortilleros Independientes.



La carne de cerdo subió en Yucatán de 76 a 82 pesos el kilo de maciza.



AJUSTAN TARIFAS



En Michoacán se conoció del aumento en la tarifa del transporte público —que desde hace al menos tres años no se incrementaba— de siete pesos pasó a ocho, en promedio.



También el pan dulce y blanco registraron ya un aumento en el precio por pieza de este alimento básico en las mesas de los michoacanos.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en la entidad, Oliverio Cruz, afirmó que el incremento de 25% se debió no sólo a la alza de la gasolina, sino también de insumos básicos para los panificadores como el caso del azúcar, harina, huevo y grasas que utilizan en la elaboración del producto.



En promedio se compraba un bolillo en tres pesos, pero ahora está en casi cuatro pesos, mientras que algunas piezas de pan dulce alcanzan hasta 12 pesos.



Otro de los sectores que ha subido sus precios en Michoacán es el transporte de pasajeros, en promedio 3.5%, según el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Arcadio Méndez Hurtado, quien reconoció que se debe a los altos costos de la gasolina.



En el transporte de carga, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) también anunció un alza en el precio de los fletes de entre 16.5% y hasta 20%, debido a que su principal gasto de operación se basa en el combustible.



DE GOLPE, 3 PESOS



En Tabasco, después de tres año sin autorizarse el incremento al pasaje, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (SCT) anunció un ajuste a la tarifa general y preferencial en el transporte público urbano de Villahermosa, misma que pasará de los 7.50 a los 8.50 pesos y de 4 a 4.50 pesos, únicamente en el transporte de combi tipo Van.



En Tijuana, Baja California, el transporte público subió de 11 a 12 pesos, según el director municipal de Transporte, Bernardo Sánchez Ríos.



En San José del Cabo, Baja California Sur, el costo del transporte de pasajeros tuvo un incremento de un peso, por lo que la tarifa de 4.50 pesos para estudiantes y jubilados pasó a 5.50 y la general subió de 10.50 a 11.50 pesos.



A consecuencia del aumento a las gasolinas y diesel, el transporte urbano en Chihuahua y Ciudad Juárez se incrementó de siete a 10 pesos, sin la autorización previa del gobierno estatal.



Paralelamente, el gobierno del estado anunció un incremento de más de 100% en el cobro por derecho vehicular, y pasó de 900 pesos en 2016 a mil 900 este año, lo que provocó protestas ciudadanas.



Para amortiguar este incremento, el gobierno ofreció un descuento de 600 pesos a quien pague en enero, pero aun así el incremento es superior a 40%, ya que ahora se cobra la impresión de la tarjeta de circulación.



También en Chihuahua subieron tarifas de Uber en 13.3 por ciento.



Por su parte, el gobierno de Morelos autorizó el incremento en la tarifa mínima del servicio de transporte público en la entidad. Pasó de 6.50 a 7.50 pesos.



En León, Guanajuato, el transporte público subió de nueve a 11 pesos a partir del primer día de 2017.



Asimismo, el servicio de tarifa general costará 9.50 pesos con tarjeta Pagobús; 4.50 pesos en tarifa preferencial para estudiantes, menores de seis años y personas con discapacidad.



En el estado de Oaxaca, el servicio de taxis foráneos incrementó de 12 a 15 pesos sus tarifas en la ruta que contempla municipios de la zona del Valle de Etla, ubicada a escasos 30 minutos de la capital.



Otro servicio de transporte público que también ha incrementado su costo por pasaje son los mototaxis, pues en algunos municipios reportan que el cobro pasó de cinco a seis y en otros casos a 6.50 pesos.



Mientras tanto, pese a que desde el 1 de enero los transportistas foráneos del Estado de México incrementaron las tarifas en 5% en todos los destinos por el alza de 20% en el precio de los combustibles, a la par solicitaron a las autoridades eliminar los transportes ilegales y desarrollar sistemas integrales de transporte, entre otras cosas.



El costo del pasaje de Toluca a la Ciudad de México era en promedio de unos 65 pesos, precio que ahora tuvo un incremento de tres pesos. Ir de Toluca hacia el municipio de Atlacomulco oscilaba en 95 pesos y ahora llega hasta los 100 pesos.



El delegado de la Canapat del Estado de México, Odilón López Nava, explicó que “ya se hicieron algunos ajustes a partir del 1 de enero pasado, que fue de 5% en términos generales, en todas las tarifas de transporte foráneo, y en el transporte local está sujeto todavía al pronunciamiento de esa autoridad colegiada en materia de transporte para que se pueda definir en los próximos días”.



En San Luis Potosí, el ajuste a las tarifas del transporte urbano no deberán pasar de los 40 centavos, señaló el dipu-

tado Sergio Desfassiux.



En Orizaba, Veracruz, el aumento en el costo de tarifa de la línea foránea de transporte público “Plateados” provocó inconformidad entre la población que hace uso de este servicio para trasladarse de Orizaba a Córdoba y viceversa.



La empresa camionera, de concesión federal, comenzó a cobrar dos pesos más en la corrida, pues hasta el pasado 27 de diciembre se pagaban 19 pesos, pero ahora son 21 pesos general y de 14 a 15 pesos estudiante.



El mismo aumento y monto se dio en la ruta Cui-

tláhuac-Córdoba y Córdoba-Cuitláhuac. La que no sufrió variación fue de Fortín a Orizaba y viceversa, pues se sigue cobrando 14 pesos a general y estudiante a 10 pesos.



Previendo el gasolinazo, el director de la Comisión Técnica de Transportes de Guerrero, Miguel Ángel Piña Garibay, dio a conocer que subió a seis pesos la tarifa de urvans del transporte público en Chilpancingo.



LA “PENOSA NECESIDAD”



En Hidalgo, la línea de transporte Ovnibus colocó en sus taquillas un anunció donde explicaba la causa de los incrementos: “Informamos que debido al incremento en el combustible de 17%, en autopistas de cobro 7% y otros insumos que afectan nuestra operación nos vemos en la penosa necesidad de aumentar las tarifas a partir de enero de 2017”.



Coahuila también registró alzas en transporte. En Torreón se anticipaba el aumento de 7.60 a 9.60 el costo de traslado, mientras en taxis el banderazo pasará de 8 a 9 pesos.



En Monclova, Enrique Luna Valadez, director de Transporte, aseveró que algunos destinos de transporte elevaron sus precios 10 por ciento.



PROFECO, ALERTA



El jueves el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ernesto Nemer, había advertido que se detectaron incrementos irregulares de precios. A partir de verificaciones estamos identificando que no haya incrementos injustificados de la canasta básica”, explicó Nemer.



