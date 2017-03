Subsidian el pasaje o sube más la tarifa, mensaje de ruteros al gobierno Karla Padilla

Aclaró que aceptarán ajustarse a este aumento siempre y cuando las autoridades estatales den subsidios para el pasaje de los más de 25 mil estudiantes que transitan diario en la zona conurbada, además de adultos mayores y discapacitados.



Una representación de transportistas se reunirá con las autoridades estatales para validar la tarifa de manera oficial, que si con la exposición de motivos no ofrece un beneficio para los transportistas, sería rechazado.



“En el acercamiento inicial habíamos pedido 3 pesos de aumento, pero luego de eso decidimos junto con las autoridades tener mesas de trabajo para poder validar ese aumento”.



“Sin embargo les demostramos que con tres pesos incluso nos quedábamos bajos, pero también hicimos la propuesto de un subsidio y un menor aumento. Quiero pensar que esa será la propuesta que nos van a presentar”, expresó Campos.



Mencionó que el aumento anunciado por Fabiola Torres, secretaria General de Gobierno, no sería un golpe duro para los bolsillos de los usuarios regulares “que a final de cuentas son los que pagan la tarifa completa, mientras que siempre les hemos condonado parte del costo a los grupos especiales”.



Refirió que rutas como la 11 subsidian hasta el 60% de sus pasajes diarios. En este sentido, el líder de concesionarios dijo que otras como la 17, la 14 y los Transportes de Guadalupe son las únicas rutas que podrían sobrellevar el ajuste a la tarifa, mientras que las 12 restantes quedarían rumbo a la quiebra.



“Ya le estamos poniendo al negocio. Al día usamos casi mil 500 pesos de diésel y eso sin duda que afecta al ingreso de todos los choferes y por tanto a sus familias”, manifestó.



Otra de las propuestas hechas por el gremio desde el primer gasolinazo del año, era que si el gobierno de Alejandro Tello no autorizaba un aumento benéfico, se pudiera subsidiar parte del combustible a las unidades de transporte.



“Nos estamos sosteniendo porque las promesas que salieron del gobierno en las primeras mesas de diálogo que tuvimos, pero realmente yo creo que ya no podríamos aguantar más de los dos meses que nos pidieron para analizar la petición”, manifestó Campos.



Por su parte, Jesús Reyes, otro concesionario, también expuso que necesitan más recursos.



“Quisiéramos un aumento de 2 pesos; llevamos tres años sin incremento. En este tiempo subió el diesel y las refacciones, el año pasado un camión nuevo nos costaba 1 millón 220 mil pesos y hoy, con los movimientos en el tipo de cambio, anda en alrededor de 1 millón 500 mil pesos”, dijo.



El concesionario explicó que sí se han reunido con las autoridades, “específicamente con el director de Tránsito, sin embargo, aún no hay un acuerdo definitivo, nos tomó por sorpresa la declaración de la secretaria de Gobierno Fabiola Torres, ya que esperábamos un aumento de mínimo 2 pesos”.



Agregó que no temen a una disminución en el número de pasajeros, en caso de la aprobación del aumento, pues “en todas las ocasiones en que se ha subido el precio al principio sí baja el número de pasajeros, pero después se regulariza”, explicó.



Finalmente, añadió que buscarán mejorar las unidades y brindar un mejor servicio, aunque advirtió que los costos no permitirán cambios importantes en las unidades como los usuarios esperan.







Con información de

José Manuel Barrón



