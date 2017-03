Sudáfrica planea permitir comercio de cuernos de rinoceronte AP

Según el proyecto de reglamento, un extranjero con los permisos correspondientes podrá exportar "para fines personales" un máximo de dos cuernos de rinoceronte.



Los críticos del plan sostienen que será difícil seguir el rastro de todo cuerno exportado y que probablemente terminará en el mercado negro, vulnerando los acuerdos mundiales para proteger a las poblaciones amenazadas de rinocerontes.



La mayoría de los rinocerontes del mundo viven en Sudáfrica. Una prohibición internacional del comercio de cuernos de rinoceronte ha estado en vigor desde 1977 y Sudáfrica impuso una moratoria en el comercio interno en 2009, cuando se aceleró la caza furtiva de rinocerontes para satisfacer la creciente demanda de cuernos en partes de Asia, especialmente en Vietnam.



El gobierno de Sudáfrica ha perdido batallas judiciales para mantener la prohibición de 2009, que fue impugnada por los criadores de rinocerontes, y ahora se inclina hacia el comercio regulado, incluso respaldando una propuesta fallida de la vecina Suazilandia, hecha durante una conferencia de la fauna de la ONU en Johannesburgo el año pasado, que buscaba legalizar la venta internacional de cuerno de rinoceronte.



El viernes terminó un plazo de 30 días durante el cual se invitó a la ciudadanía a expresar sus opiniones acerca del proyecto de ley sobre el comercio de cuerno de rinoceronte, informó el Departamento de Asuntos Ambientales.



"El proyecto de disposiciones regulatorias será revisado con base en los comentarios recibidos y se pondrá en marcha el proceso para la aprobación de la legislación final", agregó el departamento en un correo electrónico a The Associated Press.



Todo extranjero que saque cuernos de rinoceronte del país debe hacerlo a través del aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo y no puede llevarlos como equipaje de mano, de acuerdo con el proyecto de disposiciones.



Agrega que los agentes de carga autorizados deben proporcionar a las autoridades datos de ADN y otra información relacionada con los cuernos exportados. Los escépticos creen que el sistema será una puerta abierta a la corrupción.



Algunos consumidores en Asia creen que el cuerno de rinoceronte en forma de polvo puede curar enfermedades, aunque no hay evidencia en ese sentido. El cuerno está hecho de la misma sustancia que las uñas humanas.



