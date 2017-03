Suena fuerte empresa local para ganar premio nacional Karla Padilla

Joshua Mendoza Jasso, director de la compañía, informó en rueda de prensa que Has-It fue nombrado semifinalista para recibir el Premio Nacional del Emprendedor, impulsado por la Secretaría de Economía.



A través del Instituto Nacional del Emprendedor, se votará un proyecto para distinguirlo por sus características que deberán estar enfocadas a impulsar el ecosistema emprendedor, la generación de empleos y el fomento a la productividad en el país.



Este 6 de marzo en la página oficial de la Secretaría, se abrirá el registro de votos ciudadanosque serán una parte fundamental para definir al ganador del premio junto a una evaluación final el 14 de marzo en la Ciudad de México.



El grupo de ingenieros fundadores de Has-It han creado tecnología mexicana enfocada principalmente al campo, con lo que se busca facilitar la vida productiva de quienes lo trabajan por medio de herramientas tecnológicas e innovadoras.



Para la agricultura, han trabajado en la mejora de sistemas de riego y de control climático para invernaderos. En el sector minero, esta empresa zacatecana busca innovar en cuanto al rastreo de personas al interior de los túneles y la iluminación de la zona.



Esta empresa implementó el primer programa de robótica infantil avalado por la Secretaría de Educación para dotar de mayores competencias académicas a los alumnos.



En julio del 2016, Has-It obtuvo su primer patente con la creación de un dispositivo para la detonación controlada, que hasta ahora se ha trabajado en Zacatecas y en el Estado de México con empresas de espectáculos pirotécnicos y con otras de carácter minero.



Con este proyecto han trabajado empresas como Bury, distribuidora de autopartes, Fresnillo Plc y First Majestic, además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina.



Finalmente, Mendoza Jasso extendió la invitación al público en general a participar de esta votación y darle renombre a Zacatecas como estado emprendedor.



