Sufren accidente de tránsito elementos de la Metropol

La causa fue que, en el trayecto, participaron en un accidente de tránsito, cuando el uniformado que manejaba el coche de patrullaje, perdió el control debido a la prisa para llegar al llamado de alerta.



Esta acción provocó que acabara su viaje chocando contra una pequeña pared donde se exhiben vehículos seminuevos a un lado del estacionamiento de la Universidad de la Vera Cruz.



El percance, sucedió este sábado pasadas las 6 de la mañana, en el carril lateral del boulevard López Portillo, metros antes del hotel Casa Real casi frente a la Seduzac.



Tras el accidente, ambos policías resultaron con golpes contusos que no ponían en riesgo su integridad y fueron llevados por los cuerpos de rescate a valoración médica en calidad de estables de acuerdo a fuentes de seguridad.



Compañeros de labor se hicieron presentes para apoyarlos en lo que fuera necesario, mientras que las autoridades del orden vial se quedaron a cargo de la situación.



