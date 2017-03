Sufren escasez en Santa Rita, Vetagrande Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Santa Rita está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Vetagrande y tienen 16 meses con escases de agua, debido a que el pozo de la comunidad se secó.



Esto ha ocasionado que las familias se las ingenien para poder tener agua en sus hogares y realizar las labores básicas como el aseo personal.﷯



Existen familias como la de Ramón quien tiene que ir cada tercer día en su camioneta al bordo donde beben las vacas para llenar un tinaco de 450 litros, el cual le dura 3 días.



Otras familias obtienen agua de un pozo particular, propiedad del señor Indalecio Chávez, quien desde hace un año brinda el servició a la comunidad.



El bombeo de agua solo es por 5 horas en la noche y no llega a toda la comunidad, ya que no sube a las partes altas y alejadas del pozo, por lo que las personas tienen que trasladarse hasta la bomba para rellenar sus recipientes y tinacos.



No todos tienen la posibilidad de ir hasta el pozo, como doña Nancy, quien paga cerca de 150 pesos cada dos semanas para que un señor le lleve y le llene dos tinacos, con los que lava platos, ropa, hace el aseo de la casa, sirve para el baño y hasta para tomar.



“Si no hay agua para uno mucho menos va haber para tener un jardincito, sin agua se nos secan las plantas”, dijo.



Comentó que no les han informado de los avances en la negociación del nuevo pozo, el cual presuntamente estará en la misma zona del pozo seco, y mientras tanto sus vecinas acuden con garrafones de agua en carriolas para llenarlos del pozo particular.



Don Jacinto acude directo al pozo en su tractor y con una traila cada semana para llevar su agua, pues vive en una zona alta y allá no le llega agua.



estado@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Los habitantes de la comunidad de Santa Rita, Vetagrande, sufren de la carencia de agua desde hace poco más de un año, cuando el pozo que los abastecía se secó y actualmente reciben el vital líquido de un pozo particular, el cual no puede con la demanda necesaria para la comunidad.Santa Rita está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Vetagrande y tienen 16 meses con escases de agua, debido a que el pozo de la comunidad se secó.Esto ha ocasionado que las familias se las ingenien para poder tener agua en sus hogares y realizar las labores básicas como el aseo personal.﷯Existen familias como la de Ramón quien tiene que ir cada tercer día en su camioneta al bordo donde beben las vacas para llenar un tinaco de 450 litros, el cual le dura 3 días.Otras familias obtienen agua de un pozo particular, propiedad del señor Indalecio Chávez, quien desde hace un año brinda el servició a la comunidad.El bombeo de agua solo es por 5 horas en la noche y no llega a toda la comunidad, ya que no sube a las partes altas y alejadas del pozo, por lo que las personas tienen que trasladarse hasta la bomba para rellenar sus recipientes y tinacos.No todos tienen la posibilidad de ir hasta el pozo, como doña Nancy, quien paga cerca de 150 pesos cada dos semanas para que un señor le lleve y le llene dos tinacos, con los que lava platos, ropa, hace el aseo de la casa, sirve para el baño y hasta para tomar.“Si no hay agua para uno mucho menos va haber para tener un jardincito, sin agua se nos secan las plantas”, dijo.Comentó que no les han informado de los avances en la negociación del nuevo pozo, el cual presuntamente estará en la misma zona del pozo seco, y mientras tanto sus vecinas acuden con garrafones de agua en carriolas para llenarlos del pozo particular.Don Jacinto acude directo al pozo en su tractor y con una traila cada semana para llevar su agua, pues vive en una zona alta y allá no le llega agua. Agregar a favoritos escasez de agua

vetagrande

zacatecas

santa rita