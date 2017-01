Sufren hormiguitas por exceso de basura en el Parque Arroyo de la Plata Karina Navarrete

José Hernández, trabajador del lugar, informó que de lunes a sábado empiezan a trabajar de las ocho de la mañana a tres de la tarde en la limpieza y mantenimiento del parque.



Detalló que el principal problema del parque es la falta de educación de las personas en no recoger las heces de sus mascotas y en algunos casos llamar la atención de los niños cuando hacen desperfectos.



“Todos los días barremos para que el parque se mantenga limpio, bonito, pero también siempre hay personas que no recogen la popo de sus perros”, dijo, “también a veces ven que sus hijos se cuelgan de los árboles o maltratan los juegos y no les dicen nada”.



Asimismo expresaron que los viernes, sábados y domingos son los días en que el parque está tiene más visitas y hay mucha más basura, además de que la parte donde se concentra más gente es en la zona de juegos y palapas.



“Siempre hay gente en el parque; los que vienen a correr, los niños que vienen a jugar y los que vienen a hacer reuniones que son los que dejan más basura, la mayoría recoge pero si el bote está lleno le siguen echando”, expresó uno de los trabajadores de la sección b del parque.



Agregaron que se utilizan los camiones que tienen a su disposición para trasladar los desechos al basurero municipal, cada vez que el contenedor se llena, “generalmente son los lunes”.



basura

hormiguitas

departamento de limpia