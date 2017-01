Sufren los partidos por falta de recursos Isabel Medellín

Arturo Ortiz, presidente del PRD.



Así lo detalló Arturo López de Lara, presidente estatal del PAN, quien agregó que el monto que se adeuda a quienes laboran en el partido asciende a cerca de 110 mil pesos.



Añadió que el pago del resto del mes también permanece en la incertidumbre pues el IEEZ dijo que los 2 millones 800 mil pesos que le corresponden por prerrogativas del partido debieran quedar cubiertos entre el 26 y 28 de enero, sin que hasta el momento se tenga la certeza de que así será.



El IEEZ debe entregar a los partidos políticos el 50% de las prerrogativas de partido para inicios de enero y el otro 50% distribuido de manera mensual el resto del año. Regularmente, señaló el líder panista, reciben esta ministración antes del día 15 de cada mes, pero al día de hoy, el partido no ha recibido ni lo que le corresponde de manera mensual, alrededor de 250 mil pesos, ni el adelanto de las prerrogativas.



Los trabajadores del PAN, externó, se muestran inquietos ante la falta de pago. La dirigencia logró realizar el depósito de la prima vacacional que quedaba pendiente y “con eso han subsistido”. Añadió que el gasto corriente de las oficinas se ha podido solventar con las participaciones que les otorga el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.



El presidente pide que se regularice la entrega de este recurso pues “quien más lo sufre son los trabajadores”.



El PRI adeuda prestación

Hace unos días trascendió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) adeudaba el salario al personal administrativo. El presidente del partido, Roberto Luévano, informó que la quincena fue cubierta sin ningún contratiempo a los trabajadores.



Sin embargo, añadió que sí faltó recurso para poder cubrir un prestación, la cual es un “pequeño incentivo que nada tiene que ver con la quincena” la cual quedará cubierta en los próximos días, pero –reafirmó– todo lo correspondiente al sueldo ha estado cubierto en tiempo y forma.



El IEEZ debió entregar a inicios de mes 7 millones de pesos al PRI por la distribución de prerrogativas a los partidos políticos; Luévano comentó que el retraso en esa entrega les llevó a “apretarse el cinturón” desde diciembre y asegurar las condiciones para cerrar el año.



Añadió que espera en los próximos días contar con dicho recurso, el cual permitirá solventar los gastos corrientes del PRI.



Sobre la propuesta que circula sobre la reducción de la asignación a los partidos políticos, el dirigente priísta señaló que su partido está de acuerdo en que “la revisión sería importante siempre que esta medida no afecte las relaciones laborales con los trabajadores”.



Continuó al decir que está a favor de esta medida si los derechos de quienes laboran al interior de estas instituciones se garantizan y siempre que haya una consideración sobre todo para los años en los que no hay procesos electorales; así, finalizó, la medida pudiera generar una disminución importante en el recurso que se les asigna.



En Morena, tampoco

Por su parte, Fernando Arteaga, dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional confirmó que ellos tampoco han recibido este recurso.



El PRD, en insolvencia

El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Ortiz, precisó que el IEEZ precisó de manera formal que el 12 de enero pagaría el 50% de la prerrogativa anual. Sin embargo, al cierre de esta edición, “el IEEZ no ha depositado ni un peso a la cuenta del PRD”.



Con ello, declaró Ortiz, el IEEZ ha incumplido con los 10 días de plazo que le da ley para entregar este recurso: “Con este mes ya son siete meses seguidos que los integrantes de nuestro secretariado no reciben un solo peso” aceptó.



Agregó que el partido se encuentra en una situación de insolvencia pues no pueden salir realizar su “trabajo político” ni cumplir con los pagos a proveedores: “El partido está paralizado pues no hay recurso para realizar lo más básico”.



De manera puntual explicó que por ley al PRD le corresponden para este año 6 millones 16 mil pesos por lo que ahora en enero deberá recibir 3 millones; de los cuales, abonó 1.5 millones a las multas que les aplicaron por diferentes acciones durante la campaña a la gubernatura. Del millón y medio de pesos restante, abonó 850 mil pesos a un préstamo adquirido con Gobierno del Estado al que tuvieron que recurrir para el cierre del ejercicio 2016. Así, el PRD solo podrá disponer de 650 mil pesos, cuando el IEEZ los deposite.



Agregó que han pagado puntualmente al personal administrativo del partido; sin embargo, desde hace 7 meses, todos sus proveedores, los dirigentes del Comité Ejecutivo Estatal y los 58 Comités Ejecutivos Municipales “tampoco han recibido un solo centavo”.



“Los 73 regidores del partido, la media docena de contralores, dos diputados locales, ocho presidentes municipales y cerca de 60 funcionarios, entre jefes de departamento y directores en los municipios, estatutariamente ellos tienen compromiso de pagar cuotas extraordinarias al partido” por lo que, ante esta situación, han iniciado el proceso para recabar las aportaciones y cuotas que le corresponden a los representantes populares y a los funcionarios del PRD.



Apuntó que ese es el principal recurso financiero con el que trabaja actualmente el PRD estatal ya que “el Comité Ejecutivo Nacional no ha dado ningún recurso, pero sería de mucha ayuda”.





Agregar a favoritos pan

pri

prd

partidos en crisis

ieez

prerrogativas a partidos