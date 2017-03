Sufrida remontada de Tuzas sobre el ITESM Guadalajara Redacción

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Tuzas pudieron regresar en el cuarto periodo para llevarse un angustioso triunfo 59-48 ante las Borreguitas del ITESM Guadalajara al celebrarse sobre el campus UAZ Siglo XXI, la jornada 21 de la Liga ABE de Baloncesto.



Y es que desde el primer episodio las zacatecanas encontraron complicaciones para detener la ofensiva de unas Borreguitas comandadas por María Fernanda Frausto, Diana Armas y Ana Consuelo Aguayo, que bajo la tabla prácticamente tomaron todos los rebotes para convertirlos en puntos a su favor, pues ni Valentina Jiménez, Fátima Fernández ni Stefany Esquivel, pudieron encontrar la manera de detenerlas, mientras que, en las ofensivas de las locales, únicamente parecían haber salido certeras sobre la duela Stephany Chávez y Alma Domínguez, lo que les provocó llevarse una desventaja de 16-14 en el tanteador.



Inclusive, aunque para fortuna de las dirigidas por Albina Cerrillo, el ITESM no logró tomar una diferencia más amplia en el marcador, las visitantes sí continuaron realizando un mejor partido al aprovechar la desconcentración de las jugadoras Tuzas que se reflejó en pérdidas de balón, pases mal entregados, lo cual originó que la propia estratega, hiciera más modificaciones de las habituales tras ver que las cosas no funcionaban y que seguían sin poder alcanzar en la pizarra.



Fue luego de la enérgica charla del medio tiempo que las circunstancias en el compromiso cambiaron a favor de las locales, no obstante, esto funcionó hasta el cuarto capítulo, cuando parecía que todo estaba perdido, pues durante el tercero, los primeros dos minutos fueron fatales y las Borreguitas se fueron hasta nueve puntos por encima de las auriazules, pues con Diana Armas y Renata Salazar, lograban imponer su presencia física bajo la tabla y no tenían impedimentos para anotar, mientras que, por las Tuzas, Chávez y Domínguez eran las únicas que en sus penetraciones lograban rescatar unidades valiosas, o en su defecto faltas para condicionar de cierta manera el accionar de la defensiva adversaria, pero integrantes como la propia Valentina, Fátima o Melissa Martínez, evadían la responsabilidad del disparo, y Esquivel, todavía no pesaba en el cotejo.



Pero luego de un par de robos de Alma Domínguez, depositados sobre el aro y el despertar de Estefany Esquivel, con otro par de jugadas personales cuando estaban 41-35 abajo, lograron acercarse y en lo posterior, empatar a 42 para luego tomar una ventaja que ya jamás perderían, ya que las propias jaliscienses al sentirse alcanzadas, comenzaron a precipitarse en sus tiros y errarlos en su mayoría, además que cuando buscaron meterse a la pintura y sacar los disparos, vieron un par de bloqueos por conducto de Valentina Jiménez, circunstancia que creció a las locales en confianza y retomaron la concentración para asegurar, sobre todo con Esquivel sobre los últimos minutos y Alma Domínguez, cada una de las jugadas restantes, con tranquilidad, paciencia e inteligencia para no comprometer ni la pelota, ni una victoria 59-48 que costó demasiado sufrimiento, pese a no ser su mejor presentación.



Así, Alma Domínguez se convirtió en la mejor jugadora del encuentro con 23 puntos y 3 asistencias, seguida de Stephany Chávez con 19 unidades y 12 rebotes, mientras que por el ITESM Guadalajara, la más destacada fue Diana Armas con 21 puntos y 9 rebotes, seguida de Renata Salazar con 11 unidades y tres triples.



liga abe

básquetbol

zacatecas

tuzas uaz