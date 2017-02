Sujeto da brutal golpiza a niño de 7 años en Texas Excélsior

El agresor tomó por el brazo al pequeño y le dio de cinturonazos en repetidas ocasiones, los uniformados contaron al menos 62 golpes en manos, hombros, torso, piernas y nalgas en cinco minutos.



El pequeño cayó al pavimento en varias ocasiones, pero era puesto en pie por el sujeto, quien no se percató que era grabado.



En un principio se indicó que el sujeto era padre del niño, sin embargo, gracias a las investigaciones de los oficiales del Precinto 1 del condado Harris, se pudo saber que el golpeador de 27 años de edad, no tenía lazos sanguíneos con el menor.



El agresor fue detenido y recluido en la prisión del condado; mientras el menor fue trasladado al hospital, donde se le atendió pro diversos moretones que presentaba en el cuerpo.



Williams trató de quedar en libertad, pero el juez le negó la libertad bajo fianza.



Las autoridades detallaron que al tener conocimiento de la agresión, dieron parte al Servicio de Protección al menor.

Me siento orgulloso y tranquilo de que la pronta acción de nuestros oficiales condujo al arresto del sospechoso y a proporcionarle atención médica al niño. Se hará justicia", dijo Alan Rosen, alguacil del Precinto 1.



