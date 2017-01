Sujetos alcoholizados arremeten contra sus madres Redacción

María Isabel de 55 años, de la colonia Ecológica les dijo a los oficiales que detuvieran a su hijo ya que estaba alcoholizado, consumió drogas en la vía pública y no dejaba de agredirla. Los uniformados pusieron manos a la obra y en el lugar lo revisaron. El hombre no dejó de insultar a su madre y arremetió contra los uniformados, por lo que fue trasladado a los separos municipales.



Mientras tanto en la colonia Venustiano Carranza, María Guadalupe de 65 años reportó a su hijo de 35 años, quien estaba en estado de ebriedad y agresivo con ella sin motivo alguno.



El sujeto, al notar la presencia de los uniformados en su hogar, arremetió contra su madre. Por su reacción y su obvio estado de ebriedad, fue arrestado.





