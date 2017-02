Suma Universidad de Michigan colección de más de 7 mil videojuegos AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



Desde los antiguos como "Pac-Man" y "Frogger" hasta los modernos "Call of Duty" y "Halo", unos 7 mil videojuegos están incluidos en la colección de esa casa de estudios ubicada en Ann Arbor, Michigan.



"Es importante tener una colección como esta porque los videojuegos son parte de nuestra cultura contemporánea", declaró Dave Carter, quien fundó en el 2008 el Archivo de Videojuegos y Computadoras (CVGA).



Carter se graduó de ingeniero electrónico, con especialidad en óptica y ondas de radio. Es un empedernido fanático de los videojuegos y todavía recuerda cómo le gustaba jugar el Atari 2600 cuando niño.



"Si a los 12 años alguien me hubiera dicho que este iba a ser mi trabajo, hubiera pensado que estaba soñando", expresó con una amplia sonrisa. La colección está abierta al público.



Carter dice que no puede hablar de las colecciones de videojuegos que tienen otras universidades, pero "ciertamente somos unos de los primeros que abrimos nuestras puertas y permitimos que venga cualquiera y juegue sus videojuegos por su cuenta".



Jeremy Bolen, empleado de un restaurante de Ann Arbor, visita el centro unas tres o cuatro veces por semana.



redaccion@imagenzac.com.mx ANN ARBOR, Michigan/ AP.- Así como ciertas personas coleccionan libros, discos o estampillas, la Universidad de Michigan colecciona videojuegos al considerar que son parte intrínseca de la cultura contemporánea.Desde los antiguos como "Pac-Man" y "Frogger" hasta los modernos "Call of Duty" y "Halo", unos 7 mil videojuegos están incluidos en la colección de esa casa de estudios ubicada en Ann Arbor, Michigan."Es importante tener una colección como esta porque los videojuegos son parte de nuestra cultura contemporánea", declaró Dave Carter, quien fundó en el 2008 el Archivo de Videojuegos y Computadoras (CVGA).Carter se graduó de ingeniero electrónico, con especialidad en óptica y ondas de radio. Es un empedernido fanático de los videojuegos y todavía recuerda cómo le gustaba jugar el Atari 2600 cuando niño."Si a los 12 años alguien me hubiera dicho que este iba a ser mi trabajo, hubiera pensado que estaba soñando", expresó con una amplia sonrisa. La colección está abierta al público.Carter dice que no puede hablar de las colecciones de videojuegos que tienen otras universidades, pero "ciertamente somos unos de los primeros que abrimos nuestras puertas y permitimos que venga cualquiera y juegue sus videojuegos por su cuenta".Jeremy Bolen, empleado de un restaurante de Ann Arbor, visita el centro unas tres o cuatro veces por semana. Agregar a favoritos michigan

videojuegos

videoteca

pacman