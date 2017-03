Van más de 13 asesinatos en 24 horas en Sinaloa Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: En Jiutepec, Morelos, fueron localizados unos restos humanos en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, sin que se diera a conocer la identidad de la víctima. Equipo forense realiza el levantamiento del cadáver. ( Excelsior )



Dicha mujer fue atacada a balazos afuera de su domicilio en el municipio de Navolato; los agresores llegaron a bordo de un vehículo y le dispararon con rifles AK-47. Los familiares trasladaron el cuerpo a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero los médicos tampoco lograron salvar la vida del bebé.



Otra mujer fue atacada a balazos en la sindicatura de Villa Ángel Flores, un grupo armado llegó hasta su domicilio preguntando por su esposo, pero al no encontrarlo dispararon contra ella.



También en Navolato una pareja fue privada ilegalmente de su libertad en la colonia Valle del Real. Horas después fueron encontrados en la carretera que va a El Caimancito; el hombre estaba sin vida y la mujer gravemente herida, ambos fueron baleados y los dieron por muertos.



Cerca del lugar, un hombre también fue atacado a balazos y falleció cuando era trasladado a un hospital. Otro fue localizado sin vida dentro de un canal de riego con varios impactos de bala.



En la sindicatura de Villa Juárez, aún en Navolato, un hombre fue atacado y muerto con un arma calibre 9 milímetros dentro de su casa, y otro más fue localizado sin vida dentro de un establo. Mientras que en Culiacán, tres hombres fueron localizados sin vida, semienterrados en la comunidad de El Quemadito, todos en avanzado estado de descomposición.



También en la capital, tres hombres fueron asesinados a balazos, el primero en la colonia Lázaro Cárdenas, otro en la colonia Miguel Hidalgo y uno más dentro de un panteón en la colonia 21 de Marzo.



La jornada de violencia ocurre después de que las autoridades estatales declararon que no esperaban más violencia en la zona centro del estado después de confirmar la muerte de Julio Óscar Ortiz, El Kevin, el hombre que fue rescatado de un convoy militar el 30 de septiembre de 2016, y cuyo cadáver fue encontrado el pasado fin de semana en Navolato; su cuerpo tenia impactos de bala y huellas de haber sido torturado.





MATAN A 5 MENORES EN BC



La violencia se desató el fin de semana en el país, con 31 asesinatos, incluidos los 13 de Sinaloa.



Cinco menores, tres mujeres y dos hombres, fueron acribillados en Tijuana, Baja California, por un grupo armado en una vecindad del centro, ayer por la tarde. A las 3:30 de la tarde se reportó el incidente en la zona norte de esa frontera, a donde acudieron socorristas de la Cruz Roja.



Hallaron a cinco menores ya sin vida y otro fue trasladado al hospital, pues recibió un balazo en la cabeza.



Otras tres personas fueron asesinadas en Morelos, dos de ellas en Jiutepec y otra en Temixco. En este municipio, un hombre fue asesinado con un golpe de piedra en la cabeza en la colonia Casa Blanca de Acatlipa.



El director del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán (ITSA), Michoacán, fue acribillado la tarde de este sábado, cuando descansaba afuera de su negocio.



Asimismo, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, fueron asesinadas cuatro personas en dos hechos en que se usaron armas de asalto, informó la Fiscalía estatal.



En Tulancingo, Hidalgo, fue localizado el cadáver de un sujeto, maniatado y con el tiro de gracia confirmaron autoridades.



También en Colima, en el municipio de Tecomán, se reportó el hallazgo de un cadáver, mientras que en Chihuahua, en el municipio Aquiles Serdán, dos policías municipales fueron baleados cuando salían de cargar gasolina.



Y en Ecatepec, Estado de México, un joven fue perseguido y luego acribillado por dos sujetos.



-Arturo Salinas, Pedro Tonantzin, Patricia Briseño, Emmanuel Rincón, Miguel García Tinoco y agencias



elpais@imagenzac.com.mx En las 24 horas más recientes han sido asesinadas al menos 14 personas en dos municipios de Sinaloa; entre las víctimas se encuentran dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses.Dicha mujer fue atacada a balazos afuera de su domicilio en el municipio de Navolato; los agresores llegaron a bordo de un vehículo y le dispararon con rifles AK-47. Los familiares trasladaron el cuerpo a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero los médicos tampoco lograron salvar la vida del bebé.Otra mujer fue atacada a balazos en la sindicatura de Villa Ángel Flores, un grupo armado llegó hasta su domicilio preguntando por su esposo, pero al no encontrarlo dispararon contra ella.También en Navolato una pareja fue privada ilegalmente de su libertad en la colonia Valle del Real. Horas después fueron encontrados en la carretera que va a El Caimancito; el hombre estaba sin vida y la mujer gravemente herida, ambos fueron baleados y los dieron por muertos.Cerca del lugar, un hombre también fue atacado a balazos y falleció cuando era trasladado a un hospital. Otro fue localizado sin vida dentro de un canal de riego con varios impactos de bala.En la sindicatura de Villa Juárez, aún en Navolato, un hombre fue atacado y muerto con un arma calibre 9 milímetros dentro de su casa, y otro más fue localizado sin vida dentro de un establo. Mientras que en Culiacán, tres hombres fueron localizados sin vida, semienterrados en la comunidad de El Quemadito, todos en avanzado estado de descomposición.También en la capital, tres hombres fueron asesinados a balazos, el primero en la colonia Lázaro Cárdenas, otro en la colonia Miguel Hidalgo y uno más dentro de un panteón en la colonia 21 de Marzo.La jornada de violencia ocurre después de que las autoridades estatales declararon que no esperaban más violencia en la zona centro del estado después de confirmar la muerte de Julio Óscar Ortiz, El Kevin, el hombre que fue rescatado de un convoy militar el 30 de septiembre de 2016, y cuyo cadáver fue encontrado el pasado fin de semana en Navolato; su cuerpo tenia impactos de bala y huellas de haber sido torturado.La violencia se desató el fin de semana en el país, con 31 asesinatos, incluidos los 13 de Sinaloa.Cinco menores, tres mujeres y dos hombres, fueron acribillados en Tijuana, Baja California, por un grupo armado en una vecindad del centro, ayer por la tarde. A las 3:30 de la tarde se reportó el incidente en la zona norte de esa frontera, a donde acudieron socorristas de la Cruz Roja.Hallaron a cinco menores ya sin vida y otro fue trasladado al hospital, pues recibió un balazo en la cabeza.Otras tres personas fueron asesinadas en Morelos, dos de ellas en Jiutepec y otra en Temixco. En este municipio, un hombre fue asesinado con un golpe de piedra en la cabeza en la colonia Casa Blanca de Acatlipa.El director del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán (ITSA), Michoacán, fue acribillado la tarde de este sábado, cuando descansaba afuera de su negocio.Asimismo, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, fueron asesinadas cuatro personas en dos hechos en que se usaron armas de asalto, informó la Fiscalía estatal.En Tulancingo, Hidalgo, fue localizado el cadáver de un sujeto, maniatado y con el tiro de gracia confirmaron autoridades.También en Colima, en el municipio de Tecomán, se reportó el hallazgo de un cadáver, mientras que en Chihuahua, en el municipio Aquiles Serdán, dos policías municipales fueron baleados cuando salían de cargar gasolina.Y en Ecatepec, Estado de México, un joven fue perseguido y luego acribillado por dos sujetos.-Arturo Salinas, Pedro Tonantzin, Patricia Briseño, Emmanuel Rincón, Miguel García Tinoco y agencias Agregar a favoritos sinaloa

asesinatos

delincuencia

crimen organizado