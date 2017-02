Suman 21 personas hospitalizadas por atropellamiento en Nueva Orleans AP

El sospechoso estaba siendo investigado por conducir intoxicado, dijo el jefe policial Michael Harrison, a quien reporteros preguntaron en dos ocasiones si se sospecha que se trate de un atentado terrorista.



Aunque no dijo "no", señaló que parece ser un caso de conducción bajo los efectos de sustancias.

"Sospechamos que el sujeto está altamente intoxicado", manifestó Harrison.

21 personas fueron hospitalizadas tras el choque, cinco de ellas en estado reservado.



Otras siete no quisieron ser trasladadas al hospital, explicó el director de los servicios de emergencias, Jeff Elder.



Las víctimas tienen edades comprendidas entre los 3 o 4 años y los 30 o 40, agregó Elder.



Entre los heridos hay una policía de Nueva Orleans. Harrison dijo que la agente, que estaba de servicio, estaba siendo evaluada para determinar la gravedad de sus lesiones.



El accidente se produjo durante una de las noches más concurridas del Mardi Gras, cuando miles de personas toman las calles de Mid-City para ver las elaboradas carrozas y gritar para conseguir collares de cuentas y otras baratijas arrojadas desde los vehículos.



La zona del atropello quedó acordonada con barreras policiales.



Una mujer presente en la zona contó que un vehículo plateado pasó rozando su pie cuando caminaba por una intersección.



Kourtney McKinnis, de 20 años, dijo que el conductor parecía no ser consciente de lo que acababa de hacer. "Estaba un poco perdido", señaló.



