Suman 32 fallecidos y 46 lesionados tras explosión en Tultepec

Al menos 13 de 31 cuerpos de las víctimas de la explosión ya fueron identificados, mientras que 10 restos ya han sido entregados a familiares. Sin embargo 18 de ellos siguen sin identificar.



13 de 31 cuerpos de las víctimas ya fueron identificados.



El mandatario mexiquense indicó además que 26 de las personas murieron en el lugar, mientras que seis de ellos murieron en las distintas unidades médicas.



De las 59 personas reportadas como lesionadas, al momento, al menos 46 de ellas siguen hospitalizadas, mientras que cuatro de las víctimas fueron atendidas en el lugar del siniestro.



Manzur indicó además que todos los gastos de los siniestrados, así como los gastos funerarios correrán por parte del gobierno del Estado de México, de acuerdo con instrucciones que diera el gobernador, Eruviel Ávila Villegas, cuya prioridad es la atención a las vícitmas.



Aún se reportan 12 personas no localizadas, entre ellos cinco hombres y siete mujeres.



Por su parte Alejandro Gómez Sánchez, Procurador del Estado de México indicó que en el caso de los cuerpos que aún no han sido reconocidos debido al nivel de calcinación que presentan, se les practicarán pruebas para obtener el perfil genético con el objetivo de corroborar su identidad.



La obtención del perfil genético varia, debido a que implica toma de muestra de alguno de los huesos que conserven tejido óseo. Por lo que, el proceso puede tardar algunos días o semanas, dependiendo el nivel de gradación.



CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa el secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, indicó que hasta las 11:00 de la mañana se reportaron 32 personas fallecidas, además de 46 lesionados luego de la explosión que se presentó el día de ayer en el mercado de San Pablito en Tultepec.

