Suman más de mil 500 detenidos por saqueos: Segob

Destacó que la Policía Cibernética de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, estados y la Ciudad de México, analizan las cuentas de redes sociales que crean falsos rumores y dañan a la sociedad.



Exhortó a los ciudadanos a que no permitan que los falsos rumores y mentiras que se propagan en las redes sociales afecten la tranquilidad en la que se desarrolla la sociedad mexicana.



El subsecretario de Gobierno de la Segob resaltó que se trabaja de cerca con las entidades federativas en las que se presentaron actos vandálicos.

Se trata de actos que afectan a la sociedad, a las familias y a los establecimientos comerciales; es por ello que en aquellos lugares en los que se ha presentado estos hechos, los tres órdenes de gobierno estamos actuando en coordinación y corresponsabilidad para ponerles fin”, mencionó.

Informó que el 95 por ciento de las plantas de combustible del país trabajan con normalidad, se liberaron vías de comunicación, se restableció la circulación en la mayoría de los puntos carreteros bloqueados y se garantizó el libre tránsito en el acceso a las capitales de los estados.



Reiteró que no se permitirá la impunidad, por lo que se detuvo a más de mil 500 personas “muchas de las cuales han sido consignadas y que además las procuradurías y fiscalías estatales analizan las pruebas videográficas para identificar a los responsables.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- René Juárez Cisneros, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, informó que suman más de mil 500 detenidos por saqueos que se registraron en varios estados durante las protestas por el alza al precio de la gasolina.

