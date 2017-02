Suministro de agua, con problemas Francisco Monsivais

José Luis García Molina, director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Grande (SIMAPARG), informó que el suministro de agua de estas unidades habitacionales depende de la pila ubicada en Buenos Aires, la cual tiene una menor capacidad a comparación de la pila de Protección Civil y la del Coplamar,.



“La afección se presenta en la zona en donde se ha tenido más población, pero estamos monitoreando, y así no tener un desabasto. Con el tandeo de un día sí y un día no, alcanzamos a proporcionarles el líquido a las personas. Cuando es problemático el caso se mandada la pipa a surtir sin ningún costo, nosotros la mandamos”, explicó el titular del Simaparg.



García Molina reveló que otras de las causas de la problemática con el suministro de agua en los hogares riograndenses es la acumulación de sarro en las tuberías y los daños en pozos, a las que se les brinda el mantenimiento correspondiente.



RÍO GRANDE.- Las partes altas de las colonias Buenos Aires, Tepeyac, Santa Fe y la comunidad de Lázaro Cárdenas presentan problemas con el abastecimiento de agua potable.

