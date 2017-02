Supdacobaez dispuesto a ceder algunas prestaciones del contrato colectivo Karina Navarrete

ZACATECAS.- Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), declaró a un día del estallar la huelga de éste subsistema educativo, que "siempre y cuando el gobierno del estado colabore activamente para resolver la situación financiera y con ello, se cumplan los puntos del pliego petitorio", estarían dispuestos a ceder algunas prestaciones del contrato colectivo de trabajo."Estamos con toda la disposición de poder revisar si hay irregularidades, si hay prestaciones no autorizadas dentro de nuestro contrato. La totalidad de los trabajadores vamos a aportar, incluso a ceder, si ese es el objetivo, para tratar de darle viabilidad financiera a la institución, pero siempre y cuando el gobierno del estado ponga su parte"."Si no, nosotros no vamos a entrar a ningún tipo de revisión de prestaciones y como bien lo dijo el gobernador, esto es cosa de todos y si colaboramos todos quién debe poner la muestra es el propio gobierno a través de los presupuestos que se autorizan año con año", dijo el dirigente.En este sentido reprobó las declaraciones de la secretaria de educación, Gema Mercado Sánchez, a las que catálogo como fuera de lugar y con falta de conocimiento al manejar con la ciudadanía que la situación financiera del Colegio de Bachilleres en el estado atiende al contrato colectivo de trabajo de Sindicato.

