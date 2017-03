Supera expectativas la recaudación del Predial en Guadalupe Redacción

Expuso que al último día de febrero en el Ayuntamiento de Guadalupe se habían recaudado 25 millones 415 mil 472 pesos por este concepto, correspondientes a 46 mil 71 lotes en el municipio, incluyendo multas y recargos.



El presidente municipal enfatizó que durante el primer bimestre se registró el pago de casi 2 mil lotes más que durante todo el 2016, por lo que agradeció la gran respuesta de la ciudadanía para el pago de sus impuestos ya que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los guadalupenses.



Recordó que en enero se ofreció un descuento del 15% en el pago del predial y del 30% en multas y recargos; en febrero fueron del 10% y 20% respectivamente, mientras que los descuentos continuarán en marzo con 5% en el predial y el 15% en multas y recargos.



También reiteró que el monto recaudado por este concepto se aplicará mediante un presupuesto participativo en el que la ciudadanía definirá las obras a emprender, priorizando aquellas colonias con mayor nivel de cumplimiento en el pago de este gravamen.



Asimismo, el alcalde invitó a la población a que actualice sus propiedades mediante el Programa de Autocorrección Catastral, mediante el cual el ciudadano de forma voluntaria informará si en su propiedad hubo cambio de uso de suelo, giro o si hubo alguna construcción no registrada, a fin de que pague un monto del predial más acorde con sus bienes.



Al respecto, explicó que en próximas fechas arrancará el programa de actualización catastral, mediante el cual se actualizarán los registros de propiedades incluso vía satelital, ya que desde hace casi una década que este proceso no se realiza en el municipio, según informó un comunicado.



