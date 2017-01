Supervisa Claudia Anaya obras que gestionó para Río Grande Francisco Monsivais

"Quiero que me recuerden como la diputada federal que más visitó sus municipios y que más al pendiente está de su gente", declaró Claudia Anaya Mota, diputada federal. Tras realizar una visita de supervisión por las obras de pavimentación de los bulevares, de la casa de Justicia al Entronque de los Ramírez, en Río Grande, con un monto de inversión de 20 millones de pesos, la diputada federal señaló que: "la parte del boulevard que va en un 60% es la que va de la plaza de Toros al Entronque de los Ramírez, y la parte de la Casa de Justicia a la Plaza de Toros va en un 80%". "Es muy importante aclarar que el trabajo de la diputada consiste en la gestión de los recursos necesarios para ejecutar la obra, pero quien ejecuta son los encargados del ejecutivo, que en este caso son los del ejecutivo municipal;



entonces, quienes coordinan la acción de la obra, es el alcalde y su equipo de trabajo, del Cabildo”, acotó la diputada tras recorrer la obra de rehabilitación. “Entiendo que han estado al pendiente de que la obra se realice con buena calidad, que se cumplan las metas y que principalmente sea una obra de beneficio social, siempre que acuden a mí como gestora del municipio, como gestora del Distrito, siempre lo más importante en la toma de decisiones de hacia dónde va el recurso, es el impacto social que tiene la obra”, declaró Claudia Anaya. “Estoy cierta de que este boulevard tan transitado, tan importante para Río Grande, el hecho de que tengan esta modernización va a ser de gran efecto social para la gente de Río Grande, van a tener un bienestar importante, y bueno, ya la llevamos, espero que este mismo año concluyan las obras y estemos aquí para la inauguración”, acotó la diputada federal.



Claudia Anaya indicó que: “para este 2017, traemos para Río Grande, la carretera de Progreso a Nicolás Bravo Saín Alto, es una carretera muy importante porque es una carretera productora, es un camino sacacosechas, entonces, en este sentido, ayudar a las comunidades a que amplíen sus lazos de extensión es fundamental para el desarrollo productivo de Río Grande”. “Río Grande tiene una vocación regional natural en el tema de la producción del frijol, queremos seguir impulsando esa comercialización, y se hace a través de las carreteras, entonces, para mí es importante mover esto”, detalló. Asimismo, dijo que “el municipio trae gestiones adicionales en obra municipal, ya me he reunido con los alcaldes de mi distrito, entre ellos, con el alcalde Julio de Río Grande, para trabajar en equipo; siempre mi disposición y mi disponibilidad para trabajar con todos los alcaldes, codo a codo por el bienestar de los municipios de Zacatecas”.



La diputada federal, finalizó señalando que “el próximo viernes estaré de nuevo en Río Grande en una gira de trabajo y quiero que me recuerden como la diputada federal que más visitó sus municipios y que más al pendiente está de su gente”.



