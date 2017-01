Supervisa PC gasolineras y estaciones de carburación Francisco Monsivais

Moisés Villagrana Ramírez, coordinador del departamento, informó que cada año se lleva a cabo la verificación de las estaciones de gasolina, así como de estaciones de carburación de Gas LP, con el propósito de comprobar que tengan la documentación en regla, así como los planes internos de prevención y contingencia.



Destacó que dentro de la verificación que se realiza a las ocho estaciones de servicio como a las cuatro de carburación de Gas LP, que existen en el municipio, además de verificar la documentación y los planes de prevención y de contingencias, se supervisan extinguidores, rutas de escape y saldas, puntos de encuentro, que el personal esté capacitado y mitigar cualquier riesgo en caso de que este suceda.



Además, la empresa debe tener los recursos económicos y materiales suficientes para, de manera pronta y reiniciar el servicio.



Asimismo, señaló que la ley de Protección Civil en el estado los faculta para llevar a cabo este tipo de supervisiones físicas a las estaciones de gasolina como de carburación con gas LP, donde además se supervisa que las bombas o dispensarios estén limpios y no presenten derrames de combustible.



Finalmente, agregó que con estas acciones se continúa fomentando la cultura de la prevención en materia de protección civil y se espera que cada una de las estaciones de gas y gasolina cumplan con los requisitos, o de lo contrario no se les extenderá el documento que expide esta dependencia hasta en tanto no se subsanen cada una de las observaciones, y que por el momento las primeras que se verificaron han cumplido con la normatividad.



